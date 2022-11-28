«القابضة» تستثمر في شركة يونانية لتكنولوجيا العقارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «دسربت أي دي»، منصّة المشاريع الاستثمارية التابعة لـ «القابضة»، عن استثمارها في «بلوجراوند»، شركة التكنولوجيا العقارية، التي تقدّم شققاً عالية الجودة للمستأجرين على مستوى العالم.

تأسّست «بلوجراوند» في أثينا، على يد رئيسها التنفيذي أليكس تشاسيليفثيريو، وهي منصّة تكنولوجية، توفّر للمستخدمين تجربة سلسة في استئجار شقق عالية الجودة، بخيارات سكنية متوسطة وطويلة الأجل، ضمن أحياء مفضلة ومرغوبة من المستأجرين. ومنذ إنشائها في عام 2013، نمت أعمال شركة «بلوجراوند»، لتشمل الآن 26 مدينة في مختلف أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، مع محفظة تضمّ ما يقارب 8,000 شقة. وتهدف «بلوجراوند»، إلى توسعة شبكتها من الشقق بحلول نهاية عام 2025، لتصل إلى 35,000 شقة في 50 مدينة حول العالم.

وقال عامر العامري رئيس رأس المال الاستثماري والاستثمارات التكنولوجية في «القابضة»: يُعزّز استثمار «دسربت أي دي» في «بلوجراوند»، التزامنا بدعم القطاعات الأساسية للاقتصاد، في إطار شراكة الاستثمار السيادي مع اليونان. وسيحفّز نجاح التكنولوجيا الحديثة، مثل المنصّة التي طوّرتها «بلوجراوند»، على تسريع التنمية المستدامة للاقتصاد اليوناني. ومع التوسّعات السريعة التي تشهدها أسواق العقارات المتطوّرة على مستوى العالم، تحظى «بلوجراوند» بفرص واعدة، يدعمها فريق قيادتها القويّ ورؤيتها المستقبلية، وسيتيح لنا هذا التعاون المشترك، مجالاً لإطلاق فرص النمو، بما ينسجم مع مهمتنا الرامية إلى تحقيق عوائد مالية قوية ومستدامة.

من جانبه، قال أليكس تشاسيليفثيريو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلوجراوند»: سيتيح لنا استثمار «دسربت أي دي»، فرصة لمواصلة التوسّع بمحفظتنا من الشقق الجاهزة في جميع أنحاء العالم، ولإعادة ابتكار أساليب معيشة الناس، من خلال توفير مساكن عالية الجودة في المواقع التي يفضلونها، وعلى مدار الساعة، من خلال منصتنا. وبفضل بيئة العمل عن بُعد، التي أتاحت قدراً أكبر من المرونة للقوى العاملة، تتمتّع منصّتنا بدعم المهنيين الذين يتطلّعون إلى العثور على منازل جديدة في المدينة التي يختارونها.

وكانت «القابضة» قد أطلقت منصّة مشاريعها الاستثمارية «دسربت أي دي» عام 2021، بهدف تعزيز الابتكار في مجال ريادة الأعمال، حيث تهدف المنصّة إلى المساهمة كشريك طويل الأمد، عبر توفير التمويل للشركات الناشئة في مراحل التأسيس والتطوير، فضلاً عن دعم مؤسسي هذه الشركات، من خلال توفير خدمات متنوعة في فترة حضانة الأعمال، ووصولاً إلى مرحلة النموّ.

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