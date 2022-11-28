إطلاق تطبيق سويس بورغ في الإمارات لدعم عمل بنوك المستقبل

المصدر: دبي- البيان

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أعلن تطبيق سويس بورغ (SwissBorg)، لإدارة ثروات العملات المشفرة في أوروبا، اليوم عن إطلاقه في الإمارات، ليكون الحل الأكثر أماناً والأسهل للاستثمار الناجح باستخدام الجيل الثالث من الويب (Web 3.0) لدعم عمل بنوك المستقبل، يتميز التطبيق الحائز على جائزة «التبني الجماعي» بالبساطة والأتمتة ويهدف لمساعدة أي شخص، بغض النظر عن عمره أو مهاراته، ليصبح عضواً في مجتمع العملات المشفرة.

واكتسب تبني العملات المشفرة استجابة واسعة المدى في دولة الإمارات، خاصة في ضوء التنافس المحلي والدولي، ووفقاً لتقرير (Gemini 2022) بعنوان «الوضع العالمي للعملات المشفرة»، يستخدم 35% من سكان الإمارات بعض أشكال العملة المشفرة، مقارنة بنسبة 17% في الدول المتقدمة. ومن المرجح أن يقوم 32% من السكان الذين لم يستثمروا في العملات الرقمية بعد بشراء عملة مشفرة في عام 2023. يستخدم ثلث مالكي العملات المشفرة عملاتهم لإجراء عمليات شراء شخصية من تجار التجزئة، مقارنة بـ 19% فقط من ملاك العملات المشفرة على مستوى العالم.

وقال أنثوني ليسويزمير، الشريك المؤسس ومدير الاستراتيجية في سويس بورغ: «نحن على مشارف حقبة جديدة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الخاصة مدعومة بتكنولوجيا بلوك تشين وأصول العملات المشفرة. ننظر إلى العملات المشفرة باعتبارها استثماراً جاداً، وهدفنا هو توفير مجموعة متنوعة من المنتجات المالية المشفرة التي يمكن للجميع استخدامها على المدى الطويل للمشاركة في أكبر تحول للثروات في تاريخ البشرية. تعتبر الإمارات العربية المتحدة منصة مثالية لانطلاقنا في الشرق الأوسط لأنها المركز التجاري والتكنولوجي والثقافي في المنطقة. ستمكن خبرتنا الواسعة المستثمرين الإماراتيين من القيام باستثمارات أكثر ثقة في العملات المشفرة».

وأفاد ألكسندر فاضل، كبير مسؤولي الشراكات في سويس بورغ: «الإمارات العربية المتحدة في طريقها لتصبح عاصمة التشفير العالمية، وذلك عبر جمع قادة الصناعة من جميع أنحاء العالم. هدفنا في سويس بورغ هو أن نكون الجسر بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي والمساهمة في بناء مجتمع يعيد تشكيل قرون من التمويل الذي أثبت فشله. نحن على مفترق طرق لعصر جديد ونشعر ببالغ الامتنان لأننا جزء من هذا المجتمع الحيوي. نجمع في سويس بورغ بين أشخاص من جميع مسارات الحياة ومختلف الفئات العمرية، من المراهقين لكبار السن، توحّدوا جميعهم حول الغرض والهدف ذاته. ستعيد سويس بورغ تصميم بنك المستقبل طبقة تلو الأخرى من خلال زيادة الوعي وتثقيف المستثمرين الجدد في مجال العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة كي يصبحوا جزءاً من هذا التحول».

تهدف سويس بورغ إلى تزويد المستثمرين المحليين بمنصة موثوقة للاستثمار في العملات المشفرة لتشجيع استخدام التكنولوجيا التي تقلل فجوة الثروة. لم تضطر الشركة أبداً لطلب تمويل رأس المال الاستثماري أو التمويل المؤسسي، ونجحت باجتياز أزمتين مختلفتين من أزمات العملات المشفرة. يأتي تطبيق سويس بورغ كخيار بديل للمستثمرين الذين يقدرون الثقة والنزاهة والاستثمار طويل الأجل.

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