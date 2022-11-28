«دييز» تسجل 42% نمواً للنصف الأول من 2022

المصدر: البيان

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أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" عن تحقيقها أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في إجمالي إيرادات السلطة، متضمنة إيرادات المناطق الحرة التابعة لها، بنسبة 42%، وارتفاعاً في نسبة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 17%، وذلك مقارنة بنتائج الفترة ذاتها من العام 2021، إضافة إلى وصول قيمة صافي الأصول السوقية إلى 17.9 مليار درهم إماراتي.

وتظهر النتائج المتميزة خلال الشهور الست الأولى من العام 2022 استفادة "دييز" من عوائد التكامل والدمج الاستثمارية في أدائها المالي، الأمر الذي يعزز نجاح نموذجها التكاملي الجديد في المساهمة في مسيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي ويؤكد مواصلة نجاحها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وحققت المناطق الحرة التابعة للسلطة خلال النصف الأول من هذا العام نمواً بنسبة 16.6% في إيراداتها، حيث ارتفعت إيرادات المساحات التأجيرية بنسبة 11%، فيما بلغت الزيادة في التراخيص التجارية والخدمات الحكومية نسبة 49% مقارنة بنتائج الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ثقة المتعاملين من الشركات العالمية متعددة الجنسيات والصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ورواد الأعمال في المنظومة المتكاملة التي توفرها "دييز"، فضلاً عن كفاءة البنية التحتية العالمية المستوى، وجودة محفظة الخدمات المُقدمة ومرونة التشريعات واللوائح المعمول بها لدعم الأعمال.

وفي هذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تعكس النتائج الاستثنائية التي حققتها سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، مكانة دبي الاستراتيجية كمركز عالمي للاستثمار، وتأكيد على تنامي جاذبيتها على مستوى قطاعات الأعمال والاستثمارات المباشرة من خارج الدولة".

وأضاف سموه: "إن توجيهات القيادة الرشيدة ومتابعتها المستمرة، أسهمت في تعزيز الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تكللت قبل نحو عام بإطلاق سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، والتي بدأت تجني ثمارها بعد التركيز على إيجاد أطر عمل جديدة ارتقت بنوعية الخدمات المقدمة لقطاعات الأعمال والمستثمرين والتجار، لتنتقل إلى مستويات أعلى من الجودة والكفاءة في الأداء، لتكون رافداً أساسياً للدور الكبير الذي تلعبه المناطق الحرة في دبي والاقتصاد الوطني على وجه العموم".

تكامل استراتيجي

من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز: "أظهرت النتائج الاستثنائية المتحققة في النصف الأول من العام الجاري مستوى التكامل الاستراتيجي للمناطق الحرة تحت مظلة واحدة ما أسهم في تعزيز تنافسية دبي ومكانتها الاقتصادية عالمياً، وإبراز جاذبية بيئتها الاقتصادية لاستقطاب مؤسسات الأعمال والمستثمرين".

وأضاف د. الزرعوني: "سنواصل العمل في ضوء هذه النتائج لإيجاد الحلول والمبادرة المبتكرة بمرونة وكفاءة عالية تحقيقاً لرؤية دبي بأن تكون الخيار الأول للمستثمرين وحلقة وصل لحركة التجارة العالمية ومواصلة الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة عالمية في مجال الاستثمار".

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع نسبة الإيرادات ومعدلات النمو الملحوظة جاءت نتيجةً للتكامل القيادي والتشغيلي للمناطق الحرة الرائدة الثلاث والمتمثلة في المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون والمشروع المشترك "دبي كوميرسيتي" والشركات التابعة لها، حيث قدمت من خلال "دييز" نموذجاً إدارياً وعملياً يلبي كافة متطلبات المستثمرين والمتعاملين بكل مرونة وكفاءة عالية دفعاً لعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الابتكار ودعم الابداع والاستراتيجية الناجحة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب الشراكات الاستراتيجية واللقاءات المباشرة مع المستثمرين ورواد الأعمال منذ بداية العام 2022.

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