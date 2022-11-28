دبي باركس آند ريزورتس تكشف عن باقة فعاليات واسعة في عيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، أنها أعدت لضيوفها من العائلات والأصدقاء مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة ليستمتعوا بها خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة عطلة عيد الاتحاد لدولة الإمارات.

وستتزين هذه الوجهة المفضلة للعائلات، التي تضم عدداً من أكثر المتنزهات الترفيهية والفنادق شهرة في المنطقة، بألوان علم دولة الإمارات في جميع منشآتها احتفالاً بهذه المناسبة. وستشهد سماء المكان عروضاً ممتعة للألعاب النارية الساعة 7 و9 من مساء الثاني من ديسمبر المقبل.

وللعائلات الراغبة ببدء الاحتفال في وقت مبكر، ستقيم LEGOLAND® دبي عروضاً وأنشطة ترفيهية متنوعة حتى نهاية عطلة عيد الاتحاد. وتدعو LEGOLAND® دبي، للسنة الثانية على التوالي، ضيوفها لبناء أكبر مجسم لعلم دولة الإمارات من مكعبات الليجو، وذلك احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات في منطقة «مينيلاند»، وسيتم إعادة تشييد المعالم الشهيرة باستخدام أكثر من 20 مليون قطعة من مكعبات الليجو. وستتاح الفرصة للأطفال للمشاركة في لعبة «باركوايد سكافينتشر هانت» ليتمكنوا من استكشاف وتعلم بعض الحقائق الإماراتية المثيرة للاهتمام. ولخلق أجواء من المتعة المضافة هذا العام، ستُقام مسيرات الشخصيات اليومية في «فاكتوري ستريت»، بقيادة شخصيات LEGOLAND® المفضلة للأطفال الذين يرتدون ملابس خاصة بألوان علم الإمارات احتفالاً بهذه المناسبة الغالية. وقبل التوجه إلى المنزل، ينبغي ألا ينسى الضيوف أخذ مكعب الليجو محدود الإصدار احتفالاً بعيد الاتحاد الواحد والخمسين وروح الاتحاد.

وفي غضون ذلك سيستضيف ريفرلاند دبي، المتنزه الترفيهي الرائع لعشاق تناول المأكولات والمتسوقين، فعاليات خاصة ومميزة في جميع أرجائه، وسيكون المكان مناسباً لالتقاط الصور التذكارية ونشرها عبر موقع انستغرام، نظراً لما سيزخر به من فعاليات إماراتية أصيلة خلال الفترة من 1-3 ديسمبر، بين الساعة 4 و10 مساءً.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بأجواء إماراتية أصيلة في ريفرلاند دبي من خلال الخيام التي تقدم الحناء، وجلسات الطهي المباشر، واللقيمات اللذيذة، ورسم الوجوه للأطفال، والتفاعل مع الصقر، الطائر الوطني الرائع في دولة الإمارات ورمزها التراثي الشهير. ولأولئك الراغبين في الجلوس والاستمتاع بالعروض الفلكلورية الأصيلة، بإمكانهم متابعة أجمل العروض التراثية التي تشمل رقصة «العيالة» ورقص الأطفال التقليدي والتي تعد من أكثر الاحتفالات شهرة في دولة الإمارات، وتحتفي بروح المجتمع.

كما سيتم تزيين المتنزه بالأعلام والرايات وإضاءته بألوان علم دولة الإمارات، مع تجهيز العديد من الأماكن المناسبة لالتقاط الصور ونشرها على إنستغرام احتفاءً بهذه المناسبة. كذلك سيوضع جدار ضخم كتب عليه «أنا أحب الإمارات لأن...»، ليتمكن الصغار والكبار على حد سواء من التعبير عن امتنانهم لدولة الإمارات.

ويمكن للعائلات والأصدقاء الراغبين بتناول العشاء الاستمتاع بمختلف أنواع الأطباق من جميع أنحاء العالم، والتي توفرها المطاعم المتوافرة في المكان، بما في ذلك مطعم «فيفا» الإيطالي الأصيل الذي افتتح أخيراً، والمأكولات المفضلة للعائلة من «تشيكاديس» و«ووك جاردن» و«ذا كيغ»، ومجموعة مختارة من ثمانية أكشاك جديدة للمأكولات. كذلك يستطيع الضيوف الاستمتاع بأجمل العروض الترفيهية المباشرة في موشينجيت دبي، وقضاء أوقات ممتعة على متن ألعاب الركوب المذهلة.

ويقدم فندق لابيتا «أوتوغراف كوليكشن» إقامة مميزة لضيوفه، بطابعه العائلي وطرازه البولينيزي المميز، وهو جزء من سلسلة فنادق ماريوت الدولية، ويعد ملاذاً مثالياً لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة.

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