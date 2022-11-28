غرفتا الشارقة والإسكندرية تتبادلان الخبرات الناجحة في خدمة مجتمع الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفداً من الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بموجب دعوة وجهها عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، خلال مشاركته في احتفالية مئوية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، التي أقيمت في أكتوبر الماضي.

وكان في استقبال الوفد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بغرفة الشارقة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية، وعدد من مديري الإدارات والأقسام.

وهدفت زيارة الوفد التي استمرت على مدار أربعة أيام، إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في خدمة مجتمع الأعمال، فضلاً عن بحث آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، والنهوض بحركة التبادل التجاري بما يرتقي بتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

تعزيز العلاقات

وأكد إبراهيم راشد الجروان، على أهمية هذه الزيارة التي ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية التي تشهد تطوراً غير مسبوق بين البلدين الشقيقين، من خلال تطوير التعاون المشترك بين غرفة الشارقة وغرفة الإسكندرية، وتدارس الاستفادة من هذه الزيارة في إقامة المزيد من المشروعات المشتركة ذات الجدوى لكلا البلدين، فضلاً عن التنسيق لتنظيم زيارات لرجال الأعمال، للتعرف عن قرب إلى مجالات الشراكة والاستثمار، والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها الشارقة والإسكندرية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واشتمل برنامج الوفد، على تنظيم زيارة إلى المقر الرئيسي لغرفة الشارقة، اطلعوا خلالها على أقسام وإدارات الغرفة وأهم الخدمات التي تقدمها لأعضائها، وشملت إدارة خدمات الأعضاء، حيث تعرفوا على آليات العمل في استخراج شهادات العضوية وشهادات المنشأ والخدمات المختلفة، كما تعرفوا إلى أجنحة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية، فضلاً عن المبادرات والبرامج التي طرحتها الغرفة لدعم ورعاية مجتمع الأعمال في الإمارة.

بعد ذلك رافقت الغرفة وفد الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إلى مركز إكسبو الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم، فضلاً عن غرفة مدينة الذيد وغرفة مدينة خورفكان، بالإضافة إلى تنظيم جولة ميدانية إلى أهم المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة، مثل المدينة الجامعية ومركز الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبيت الحكمة، إلى جانب زيارة لأهم المعالم السياحية التي تشتهر بها إمارة الشارقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز