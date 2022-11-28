فستيفال بلازا يطلق مجموعة من العروض والفعاليات احتفالاً بعيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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كشف فستيفال بلازا، أحد المراكز التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، عن إطلاق مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتجارب العائلية المميزة احتفالاً بعيد الاتحاد الواحد والخميس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقدم مركز التسوق، من موقعه في جبل علي، للزوار مجموعة متنوعة من التجارب الغامرة التي تناسب جميع الأعمار وتعكس الثقافة والتقاليد الإماراتية الأصيلة بين 1 و4 ديسمبر المقبل. كما يمكن للأطفال خلال هذه الأيام المشاركة في الأنشطة المخصصة لهم مثل ورشات الفنون والحرف اليدوية والمشاريع التي يقومون بها بأنفسهم، بينما يستمتع بقية أفراد العائلة بالوجبات الخفيفة في مساحة مصممة بأسلوب المجالس الإماراتية التقليدية.

ويمكن للزوار أيضاً الحصول على رسومات الحناء المميزة التي يقدمها مجموعة من الفنانين الموهوبين بتصاميم خاصة بناءً على تفضيلات الزبائن. وتبدأ في المساء الاستعراضات المتنقلة التي تحتفل بعيد الاتحاد الواحد والخمسين لدولة الإمارات وسط أجواء مزينة بتصاميم مستوحاة من علم الدولة. بينما تنطلق عروض الرقص الخليجي ورقصة العيالة في أوقات مختلفة من المساء برفقة الفرق الإيقاعية والاستعراضات الجوالة التي تضم البهلوانيين وفناني المشي على الأعواد الخشبية وغيرهم ليقدموا تجربة مميزة وغنية بالثقافة الإماراتية الأصيلة.

وتتيح الوجهة المميزة لزوارها التقاط صورة تذكارية مع الصقر العربي الأصيل، الذي يمثل الشعار الرسمي للدولة، والحصول على أعلام عيد الاتحاد الواحد والخمسين من مكتب خدمة العملاء بجانب لولو هايبرماركت في الطابق الأرضي.

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