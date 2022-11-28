شركة إماراتية تحتفل بعيد الاتحاد بمنتج مصنوع من شجرة الغاف

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت شركة «بركات» الإماراتية المتخصصة في صناعة العصائر، بعيد الاتحاد، ولكن بطريقة مبتكرة عبر إنتاج تشكيلة جديدة من منتجاتها المستخلصة من شجرة الغاف، والتي تعتبر الشجرة الوطنية لدولة الإمارات.

وقال راشد محمد العبار، عضو مجلس إدارة «بركات»: يمثل الابتكار إحدى أبرز القيم الجوهرية لدينا في «بركات» وهو سبيلنا للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة بأن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار. فنحن نسعى لتوفير أفضل المنتجات الطازجة بأكثر الطرق ابتكاراً تماشياً مع غايتنا بتقديم المنتجات المفيدة للمستهلكين ودعم تطلعات بلادنا وطموحاتها.

وتحتوي المنتجات الجديدة على مكوّن رئيسي مستخلص من أوراق الغاف، وتشمل كلاً من: سموذي الغاف المعدّ من المكونات الطبيعية بالكامل كأوراق الغاف وحليب الإبل، بالإضافة إلى مشروب مصنوع من أوراق الغاف وعصير التفاح الأخضر.

أما طريقة حصاد خلاصة أوراق الغاف دون إلحاق الضرر بالشجرة، فهي واحدة من الأفكار التي طرحتها المبتكرة الإماراتية سلمى الزعابي خلال برنامج دعم الابتكار الذي نظمته مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات بدعم من صندوق خليفة. وقالت سلمى، التي عقدت شراكة ناجحة مع علامة «بركات» في هذا الصدد: توفر أشجار الغاف العديد من المزايا العلاجية وتستخدم لتحسين صحة الجهاز الهضمي.

ولا تقتصر مزايا شجرة الغاف على خصائصها العلاجية فحسب، بل تتمتع بمذاق فريد ونكهة لذيذة حادة تجعل تناول المنتجات الجديدة متعة للجميع.

تجدر الإشارة إلى أن «بركات» تعتبر اليوم المزود الأبرز للمنتجات الطازجة في الإمارات، حيث تزوّد أرقى الفنادق ومحلات السوبرماركت وشركات الطيران والعديد من المؤسسات المرموقة. وبفضل توفير أجود أنواع الفاكهة والخضار والعصير الطازج المصنوع بشكل يومي والمقدم في عبوات من المواد القابلة للتحلل الحيوي، فإن علامة «بركات» تساهم في حماية البيئة بينما تخدم المجتمع في الوقت ذاته. كما تعمل الشركة عبر سلسلة إمداد حيوية على الصعيدين المحلي والعالمي لتقدم أفضل المنتجات الطازجة من الإمارات ومن 50 دولة أخرى، الأمر الذي مكّنها من ترسيخ مكانتها كعلامة موثوقة تتميز بالابتكار وتحظى بالثقة بجودة منتجاتها والنكهة التي لا تتغير.

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