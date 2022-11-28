1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 482 مبايعة بقيمة 1.19 مليار درهم، منها 91 مبايعة للأراضي بقيمة 391.95 مليون درهم و391 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 800.36 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 80 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 148 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم، وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 580.36 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 445.04 مليون درهم، و107 رهونات فلل وشقق بقيمة 135.32 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 324 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 46 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 38.09 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 16 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 9 ملايين درهم.

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