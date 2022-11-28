«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تستقطب آلاف المتسوقين وترفع مبيعات المتاجر

المصدر: دبي- البيان

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حققت فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، نجاحاً لافتاً، حيث شهدت عطلة نهاية الأسبوع حركة مبيعات نشطة عززتها العروض الترويجية الرائعة والصفقات المميزة التي قدمتها مراكز التسوق والمتاجر المشاركة وسط إقبال كبير من آلاف المتسوقين.

ومن الجمعة 25 حتى الأحد 27 نوفمبر، قدمت المتاجر المشاركة والعلامات التجارية التي بلغ عددها أكثر من 500 علامة في هذه الفعالية تخفيضات وصلت إلى 90 بالمئة على منتجاتها المميزة والمفضلة للكثيرين؛ مثل «ماك» و«ذا بودي شوب» و«سيفورا» و«برفيوم غاليري» و«الفطيم للساعات» و«1915 من أحمد صديقي» و«داماس» و«مجوهرات جوهرة» و«بوتري بارن» و«هوم سنتر» و«أيس» و«كريت أند باريل» و«ايكيا» و«مذركير» و«مونسون تشلدرن» و«بيفرلي هيلز بولو كلوب» و«ناين ويست» و«كول إت سبرينغ» و«دي كي أن واي» و«ريموند» و«بالمان» و«أميركان إيجل» و«ديكاثلون» و«ساكور برذرز» و«مايكل كورس» و«إل سي وايكيكي» و«نيويوركر» و«ليفايز» و«فوت لوكر» و«بوما» و«أندر آرمور» و«سن آند ساند سبورتس» و«نايكي» و«بيركنستوك» و«كروكس» و«لينسكارت» و«راي بان» و«جاليري لافاييت» و«ماركس آند سبنسر» و«ديبنهامز» و«تايبو» و«ليغو»، و«جمبو»، و«إماكس»، وغيرها.

وقدم دبي فستيفال سيتي مول للمتسوقين الذين أنفقوا 300 درهم أو أكثر فرصة الفوز ببطاقة هدايا قيمتها 30 ألف درهم. وحظي زوار فستيفال بلازا بفرصة الحصول على استرداد نقدي بنسبة 50 % في صورة بطاقات هدايا صالحة لمدة عام، مع فرصة إضافية لربح ما يصل إلى 20 ألف درهم.

وقد شاركت العديد من وجهات التسوق في «3 أيام من التخفيضات الكبرى» مثل: مول الإمارات، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، دبي مول، دبي مارينا مول، دبي هيلز مول، ميركاتو، تاون سنتر جميرا، ابن بطوطة مول، سيركل مول، ذي بوينت، نخيل مول، جيت أفينيو في مركز دبي المالي العالمي، فستيفال بلازا، دبي فستيفال سيتي مول، ذا أوتلت فيليدج، السيف، جزيرة بلوواترز، ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، سيتي ووك، ولا مير.

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