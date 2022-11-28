وجهات «دبي القابضة لإدارة الأصول» تتألق في عيد الاتحاد

المصدر: دبي- البيان

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تستضيف الوجهات التابعة لـ«دبي القابضة لإدارة الأصول» مجموعة من الفعاليات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 والتي تهدف لإفساح المجال أمام أبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة وزوارها من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الاحتفالات الوطنية وعيش تجربة فريدة بهذه المناسبة الهامة بالإضافة إلى التعرف على مسيرة التنمية والازدهار التي تعيشها الدولة منذ أكثر من 5 عقود والإطلاع على تراثها الغني والمتنوع.

وقال فريد عبد الرحمن، مدير عام وجهات التسوق، لدى دبي القابضة لإدارة الأصول: «يشكل عيد الاتحاد فرصة هامة لاستذكار قيم ورؤى الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وتسليط الضوء على أبرز محطات مسيرة التنمية والإنجازات التي تحققت بما يعكس الوجه الحضاري للدولة ومكانتها العالمية المرموقة، ولاحتفالات هذا العام أهمية خاصة نظراً لأننا نشهد موسماً سياحياً استثنائياً مما يسهم بتعريف جمهور عالمي أوسع بتاريخ وإنجازات دولة الإمارات، ونحن نفخر بأن نقدم مجموعة من النشاطات والفعاليات والتجارب المتنوعة بهذه المناسبة الوطنية الهامة».

وتحتضن وجهات مثل «بلوواترز» و«سوق مدينة جميرا» و«ذا ووك - جي بي آر» و«السيف» و«ذا أوتلت فيليج» و«بوكس بارك» وغيرها نخبة من العروض الاحتفالية الاستثنائية، حيث سيكون زوار «بلوواترز» و«ذا ووك - جي بي آر» و«السيف» على موعد مع الألعاب النارية المبهرة والعديد من الفعاليات التراثية التي ستسلط الضوء على المجتمع الإماراتي وإرثه وعاداته وتقاليده. فيما ستقدم «ذا أوتلت فيليج» لزوارها عروض الفرقة الحربية والفعاليات الاحتفالية المتنوعة بالإضافة إلى العروض الحصرية التي ستشهدها الوجهة بهذه المناسبة. أما «السيف» فسيكون زوارها على موعد مع فعاليات بارزة تعيد إلى الأذهان تاريخ الإمارات العريق حيث سيشكل المكان بحضوره المعماري المميز فرصة للتعرف على التراث الإماراتي العريق. كما سيتم تنظيم فعاليات احتفالية أخرى في كل من «بوكس بارك» و«الخوانيج ووك» ولاست إكزت الخوانيج)

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