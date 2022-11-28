الدار العقارية تطور فندقاً ومشروعاً سكنياً بشراكة «نوبو للضيافة» في السعديات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الدار العقارية «الدار» عن إبرامها شراكة حصرية مع شركة «نوبو للضيافة»، علامة أسلوب الحياة الفاخر متسارعة النمو، لإطلاق فندق جديد، ومشروع سكني يحمل علامة «نوبو»، ومطعم راقٍ. وسيعمل هذا المشروع التطويري على ترسيخ مكانة ممشى السعديات وجهة متميزة.

وستعمل الدار بموجب الشراكة على تطوير فندق من فئة 5 نجوم سيضم 165 غرفة وجناحاً فاخراً، ومن ذلك «نوبو فيلا». وسيوفر الفندق، المُتوقع أن يفتتح أبوابه في عام 2026، للضيوف والزوار إمكان الوصول إلى شاطئ الممشى وممشى الواجهة البحرية الحيوي، بالإضافة إلى أربعة مطاعم ومقاهٍ ومنها أول مطعم «نوبو» في أبوظبي، ومركز متطور للرياضة واللياقة البدنية، وأحواض سباحة فاخرة، وقاعات واسعة للفعاليات والمؤتمرات.

ويشمل المجمع التطويري، الذي يقع بمحاذاة الفندق، أول وحدات سكنية تحمل علامة «نوبو» في منطقة الشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم، وتتضمن وحدات سكنية راقية مؤلفة من عدة غرف نوم مع إطلالات على البحر. وسيقدم مجمع «نوبو ريزيدنسز» لقاطنيه خدمات ومرافق وفقاً لأعلى المستويات، ومن ذلك الحدائق المرتفعة المطلة على متحف جوجنهايم أبوظبي، وصالة رياضية حديثة، وغرفة سينما، وأحواض سباحة، ومساحات لعب داخلية وخارجية، وصالة اجتماعات حصرية للسكان، حيث يمكن للمقيمين وضيوفهم الاستمتاع بالمناسبات الاستثنائية والفعاليات الاجتماعية.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «تعكس شراكتنا مع نوبو للضيافة قدرة الدار على مواصلة استقطاب شركاء دوليين، والجاذبية المتنامية لإمارة أبوظبي بصفتها وجهة رائدة للمستثمرين والزوار الدوليين. ويظهر ذلك جلياً باختيار أبوظبي لتحتضن أول مشروع سكني يحمل علامة نوبو في الشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم. وتستكمل نوبو، المعروفة بالفخامة وتجارب الطعام المتميزة، محفظتنا الحالية ومجموعة العروض التي نقدمها، كما أنها ستعمل على تعزيز مكانة جزيرة السعديات وجهة استثنائية للترفيه والمسكن والثقافة على مستوى العالم. وسيعمل المشروع الجديد على الاستفادة من مخزون الأراضي الحالي الكبير لشركة الدار في ممشى السعديات، وسيعزز محفظتنا من العقارات عالية الجودة والمدرة للدخل المتكرر عبر قطاعات المسكن والضيافة والترفيه».

ومن جانبه، قال تريفور هورويل، الرئيس التنفيذي لشركة نوبو للضيافة: «يسعدنا إبرام شراكة مع شركة مرموقة مثل الدار التي تُعد من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، والذين نتشارك معهم رؤيتنا المتمثلة في إنشاء مشاريع متميزة توفر لقاطنيها تجارب عصرية فريدة تثري أسلوب حياتهم. ونجحت جزيرة السعديات في تعزيز مكانتها لتصبح واحدة من أكثر الوجهات المرغوب فيها في العالم، ونتطلع إلى تقديم تجارب نوبو الاستثنائية وتصاميمنا الرائدة وتجربة الطهي المتميزة إلى ضيوفنا في أبوظبي والمنطقة».

وتُعد جزيرة السعديات أكبر وجهة حاضنة للمعالم الثقافية البارزة عالمياً، ومن ذلك متحف اللوفر أبوظبي ومتحف التاريخ الطبيعي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، ومتحف الشيخ زايد الوطني، بالإضافة إلى معالم الجذب الأخرى ومن ذلك الشواطئ الرملية الهادئة ومحميات الحياة البحرية. ويقع ممشى السعديات في قلب المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، ويوفر مجتمعاً حصرياً على الواجهة الشاطئية مع خيارات متنوعة للوحدات السكنية تتضمن شققاً وتاون هاوس وبنتهاوس فاخرة مع إمكان الوصول إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي الفاخرة، وجميعها متصلة عبر مُتنزه يطل على الخليج العربي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز