22450 شهادة مطابقة منتجات تصدرها «الصناعة»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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كشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن إصدار 22450 شهادة مطابقة للمنتجات في عام 2022، وأوضحت أن شهادة مطابقة إحدى الخدمات التي تقدم إلكترونياً حسب نظام تقييم المطابقة الإماراتي ECAS، تضمن للمستهلكين أن المنتجات المصنعة محلياً أو الواردة من الخارج، مستوفية المتطلبات المحددة في المواصفات القياسية المعتمدة، عبر إجراءات محددة تقوم بها الوزارة تتضمن الفحص والاختبار والمعايرة والتفتيش.

وأكدت الدكتورة فرح الزرعوني، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لـ«البيان» أن البرنامج الوطني للرقابة على المنتجات، يؤدي دوراً حيوياً في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في منظومة البنية التحتية للجودة، ما يعكس التطور المستمر والمتكامل لعناصر المنظومة، التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي المستدام، إذ يهدف البرنامج إلى متابعــــة تطبيــق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، وتطبيق أنشــــطة مسح الأسواق في الدولة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إلى جانب تطوير وتحسين نظام البلاغات الإلكتروني على المنتجات غير المطابقة نظام (مانع) للإبلاغ عن المنتجات المسحوبة من الأسواق.

تقييم المطابقة

وبينت أن حصول الشركات على شهادة المطابقة الإماراتية يضمن أن المنتجات المصنعة في الدولة أو المستوردة تلبي متطلبات «برنامج تقييم المطابقة الإماراتي» ECAS، ثم هي آمنة للصحة والسلامة العامة للمستهلكين في المجتمع، كما أن الحصول على الشهادة يجنب المنتجات التأخر في الإفساح الجمركي، ما يقلل من أي خسائر ربما تنجم عن رفض المنتجات غير المطابقة في المنافذ الجمركية. وأضافت أن الوزارة أصدرت في العام الجاري 22450 شهادة مطابقة المنتجات حسب متطلبات الصحة والسلامة، مشيرة إلى أن الوزارة تتأكد من تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية وإجراءات تقييم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع السلطات ذات العلاقة في الدولة، كما تتم مراجعة الأنظمة واللوائح الفنية بصورة مستمرة وتخضع للتحديث والتطوير لتواكب أفضل معايير الكفاءة والجودة والسلامة.

إجراءات الخدمة

وأكد كيران تيواري رئيس قسم خدمة العملاء في «سامسونج جلف للإلكترونيات» أن إصدار شهادات المطابقة إلكترونياً يعد نقلة نوعية فتم تسهيل إجراءات الخدمة والاستغناء عن المعاملات الورقية من قبل الوزارة وكذلك تم تبسيط إجراءات المطابقة ما انعكس على الزمن المطلوب للحصول على شهادة المطابقة، كما تمت إضافة العديد من الخدمات الجديدة إلى الموقع وتطبيق الوزارة للهواتف المحمولة لمتابعة الطلبات وحالة الطلب بكل سهولة.

وأوضح أن شهادات المتطابقة آلية ودليل على أن المنتج اجتاز متطلبات الصحة والسلامة قبل دخول المنتج أسواق الدولة واستخدامه من قبل المستهلك، وهذه المتطلبات بحسب المواصفات العالمية أو المحلية التي تشترط إخضاع المنتج لمجموعة من الفحوص والمتطلبات للتأكد من أن المنتج سليم ولن يشكل خطراً على المستهلك وحتى في أشد الظروف قساوة. وأشار إلى أن شركة سامسونج جلف للإلكترونيات تولي الحصول على شهادات المطابقة ولا سيما علامة الجودة الإماراتية أولوية قصوى فهي ضمان لصحة وسلامة المستهلك، ونتأكد من الحصول على شهادات المطابقة قبل شحن المنتجات من مصانعنا لضمان عبور سلس وسهل من المنافذ الجمركية، إذ إن شهادات المطابقة إلزامية لدخول المنتج أسواق الدولة وضمان جودة المنتجات وأنها تتوافق مع أعلى معايير السلامة.

تسريع إجراءات

ويرى المهندس عمار الدمني، مدير سلامة المنتجات في شركة شارب، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نجحت في تطوير النظام لتسريع إجراءات الحصول على الشهادة، إذ أصبح التواصل مع الجهات المقبولة عبر النظام بشكل مباشر من دون الحاجة إلى حضور أو زيارات إلى مقر الوزارة أو الجهات المعينة من قبلها، وتصدر الشهادة في يوم واحد تقريباً. وأوضح أنه منذ بداية برنامج المطابقة الوطني حرصت شركة شارب على التعاون مع الجهات المختصة التي تمثلها وزارة الصناعة والتقنية المتقدمة للحصول على شهادات المطابقة، وخصوصاً مع مواءمتها المتطلبات الدولية، مشيراً إلى أن البرنامج الإماراتي لكفاءة الطاقة ساعد مصنعين على المنافسة والتميز في السوق بفضل التكنولوجيا الحديثة التي قللت استهلاك الطاقة ورفع كفاءة المنتجات الكهربائية في السوق الإماراتي كما عززت ثقة العملاء بالمنتجات.

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