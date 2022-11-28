اختتام تخفيضات دبي الكبرى بإقبال قياسي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت، أمس، فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، في دورتها الثانية لهذا العام، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بإقبال قياسي في مراكز التسوق كافة بالمدينة، حيث أتاحت للزوار فرصة الاستفادة من عروض ترويجية في أكبر وجهات التسوق بالمدينة، وكذلك فرصة الفوز بجوائز مميزة، بما فيها الاسترداد النقدي، فضلاً عن تخفيضات كبيرة وصلت إلى 90 %.

ووفقاً لمصادر سوق التجزئة شهدت مراكز التسوق، إقبالاً كبيرا من قبل المتسوقين من مختلف الأعمار، الأمر الذي يؤكد من جديد جاذبية مراكز التسوق أمام منصات التجارة الإلكترونية، على الرغم من تزامن الفعالية مع فعاليات مماثلة على منصات عدة، وهو ما أظهرته نتائج الاستطلاع الأسبوعي لـ «البيان»، حيث أكد 58.3 % من المستطلعة آراؤهم على موقع «تويتر»، أن مراكز التسوق تجذبهم أكثر خلال موسم التخفيضات الكبرى، في حين قال 41.7 %، إن المنصات الرقمية هي المفضلة لديهم خلال موسم التخفيضات.

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