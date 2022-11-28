«نكست 50» تطلق منصة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت شركة «نكست50»، منصة «بلاتفورم50 - PLATFORM50»، وهي منصة شاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الصناعي ومصممة لمساعدة المؤسسات على زيادة قيمة أعمالها والتعامل مع تحديات المستقبل من خلال الاعتماد على البيانات.

جاء الإعلان عن إطلاق المنصة على هامش الفعالية التي نظمتها الشركة لتسليط الضوء على أحدث حلولها وتقنياتها بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات العالم الافتراضي، والتي تستهدف تسريع الوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً قائماً على البيانات عبر ثلاثة قطاعات رئيسة وهي النقل والمرافق والخدمات اللوجستية.

وشهدت الفعالية مشاركة وحضور نخبة من الخبراء وقادة الأعمال وممثلي عدد من الشركات الرائدة في الدولة.

وتتمثل أهداف منصة «بلاتفورم50» في تقديم الدعم للمؤسسات في رحلتها نحو تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول القائمة على التحليلات المتقدمة لتلبية تطلعاتها للنمو وتحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز استدامة أعمالها، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى مساهمة الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي في عام 2030، منها 320 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وحدها.

نماذج أعمال

وقال إبراهيم المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة «نكست50»: تتمتع تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والبيانات، المدعومة بخبرات واسعة ورؤى عميقة للقطاع، بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة في نماذج أعمال الشركات. وستسهم الحلول والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي بتأثير إيجابي كبير في نمو القطاعات غير النفطية في الدولة، حيث تشهد الدولة نمواً سنوياً بنسبة 34٪ لمساهمة الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والصناعية.

وأضاف: يشكل تطوير منصات مبتكرة تتميز بالقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل وتوفير إدارة شاملة للبيانات، ركيزة أساسية للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي والمقدرة قيمتها بـ 96 مليار دولار في الإمارات. وبصفتنا شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات تعمل على دعم وتحقيق أهداف رؤية إمارة أبوظبي للمستقبل الرقمي والتكنولوجي، فإننا فخورون للغاية بإطلاق منصة «بلاتفورم50»، والتي تقدم حلاً شاملاً للتعامل مع التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه الشركات في رحلتها للانتقال نحو عصر الذكاء الاصطناعي والبيانات.

سلاسل القيمة

من جهته قال أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لشركة «إنجازات»: تُحدث العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والرؤى المستندة إلى البيانات ثورة حقيقية في سلاسل القيمة التقليدية والعمليات ذات الصلة بتصميم نماذج الأعمال الجديدة في عصر الثورة الصناعية الرابعة. وتتطلب الإمكانيات الهائلة والواعدة التي تتمتع بها هذه التقنيات تطوير حلول ومنصات رقمية متكاملة مثل منصة «بلاتفورم50»، والتي تجمع بين الخبرات التي تتمتع بها شركة «نكست50» والقدرات التي تنطوي عليها تقنيات الذكاء الاصطناعي المدعومة بالبيانات، بما يساهم في إحداث ثورة على مستوى الاقتصاد الرقمي واقتصاد البيانات.

بدوره قال نعيم يزبك، المدير العام لشركة «مايكروسوفت الإمارات»: تتجه الشركات في منطقة الشرق الأوسط بشكل متزايد نحو تبني الحلول والخدمات المستندة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي ضمن مساعيها لإحداث تحولات إيجابية في نماذج أعمالها.

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