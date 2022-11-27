مالية عجمان" تعقد ورشة عمل حول مشروع تحديث القانون المالي لحكومة عجمان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت الدائرة ورشة عمل بمشاركة أكثر من 29 موظفاً من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، وحضور قيادات ومسؤولي الوحدات في دائرة المالية ؛ وذلك لمناقشة التحديثات التي تعتزم الدائرة إجراءها على القانون المالي لحكومة عجمان الصادر بموجب المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2011.

وخلال الورشة، تمّ نقاش التحديثات التي أعدتها دائرة المالية على القانون المالي المذكور مع ممثّلي الجهات الحكومية الذين أبدوا آراءهم وملاحظاتهم بشأنها. وشملت أبرز تلك التحديثات: وضع إطار عام لإدارة الدين العام، وإنشاء مكتب الدين العام في دائرة المالية، وتنظيم قواعد تسعير الخدمات الحكومية، وإعداد الخطط والموازنات السنوية وإعداد البيانات المالية الموحدة وفق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.

وأكد سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، أن التحديثات على القانون المالي التي تمّت مناقشتها في الورشة تندرج ضمن إطار حرص الدائرة على تطوير السياسات المالية لحكومة عجمان وفق أفضل الممارسات المتَّبعة إقليمياً وعالمياً؛ لضمان الارتقاء بالأداء المالي، والاستغلال الأمثل للموارد المالية في عجمان بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المُستدامة في الإمارة، وذلك ترجمةً لرؤى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي ومتابعة سمو الشيخ / أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية.

وأضاف آل علي: "إيماناً منّا بضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد مع جميع الجهات الحكومية في عجمان؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للجميع، عقدنا هذه الورشة لتبادل الرؤى والآراء بشأن التحديثات المقترحة على القانون المالي لحكومة عجمان، والرد على استفسارات وملاحظات المختصين بالجهات الحكومية، كونها ستُطبَّق في جميع الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في الوصول إلى أفضل المخرجات والتوصيات الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي للإمارة ورسم مستقبلها المشرق".

وأشاد سعادته بالمداخلات المهمة التي أسهم بها جميع المشاركين في الورشة، مشيراً إلى أنها كانت مثمرة، وسوف تؤخذ بعين الاعتبار في صياغة الشكل النهائي للتحديثات المزمع إجراؤها على القانون المالي المعمول به حالياً في إمارة عجمان، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة المالية في عجمان الرامية إلى ترسيخ مفهوم الشراكات المتكاملة مع الجهات الحكومية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز