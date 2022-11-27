افتتاح «إليغانس باي شيماء» أيقونة قرية جميرا الدائرية المعمارية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة شيماء القابضة، المتخصصة في تطوير المشاريع العقارية في دبي والمغرب، عن افتتاح مبنى «إليغانس باي شيماء» رسمياً في قرية جميرا الدائرية. ويأتي هذا الافتتاح ضمن حفل حصري استضافه نادي بولغري لليخوت بدبي أخيراً.

أيقونة معمارية

يبرز مجمع إليغانس باي شيماء كتحفة معمارية تعزز جمال قرية جميرا الدائرية، بفضل واجهته الفريدة التي تتميز بهيكل متموج فريد من نوعه. بينما توفر الحدائق المنسقة على امتداد المبنى والمساحات المفتوحة بأبعادها الواسعة مع المرافق الاستثنائية تجربة معيشة نادرة للسكان.

وقال عبد الرحمن العلج، رئيس مجلس إدارة فرع شيماء القابضة في دبي: «فخورون بكتابة فصل جديد في تاريخ الشركة هنا بدبي مع افتتاح مجمع إليغانس باي شيماء. حيث يعكس المشروع شغف فريقنا بتقديم أيقونة سكنية فاخرة تضمن أفضل تجارب العيش المدنية وسط بيئة حيوية. وتمحور تركيزنا خلال عمليات التصميم على توفير منازل أسطورية تلبي متطلبات الحياة العصرية لمختلف الفئات، من العائلات الكبيرة إلى الأزواج ورواد الأعمال من الشباب المبدعين».

رفاهية الحياة المدنية

يعد مبنى إليغانس باي شيماء الملاذ المثالي للباحثين عن تجربة معيشة هادئة لا تبعد سوى دقائق قليلة عن وجهات الترفيه والضيافة المفضلة لديهم في دبي، حيث يضم فناءً خارجياً خاصاً ومركزاً للياقة البدنية وغرفة لحمامات البخار والساونا، مع صالة للمقيمين ومسبح للعائلات ومساحات مميزة لحفلات الشواء، إضافة إلى مساحات ألعاب داخلية وخارجية للأطفال. مما يتيح تجارب معيشة فاخرة بكل معنى الكلمة.

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