اقتصادية الشارقة تكرم شركاءها من القطاع التجاري

المصدر: الشارقة - البيان

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كرمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مجموعة من شركائها من القطاع التجاري الذين تعاونوا معها خلال العام 2022 في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والنهوض باقتصاد الإمارة، وذلك عبر لقاء نظمته الدائرة بحضور سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس الدائرة وعدد من المسؤولين.

وتم خلال اللقاء تكريم عدد من الشركاء منهم شركة لويس فيتون، شركة يونيليفر، شركة الفردان للمحاماة، حول الإمارات للمفروشات المنزلية ذ.م.م، وكالة الفطيم للسيارات، سابا وشركائهم، شركة أيه تي بي للملكية الفكرية، شركة الاتحاد الأمريكي لمكافحة القرصنة، ورشة قمة السعادة، ورشة الرؤية، دار النهدة لتجارة الإطارات، ورشة الحوراني، أنوار شمس الأصيل لتجارة قطع غيار السيارات المستعملة، شركة البيت الحلبي لمعدات المطابخ والفنادق ذ م. م وغيرها.

حرص

وأكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حرص الدائرة على تعزيز التواصل مع الشركاء بشكل مستمر لأنهم القوة الداعمة لعملية النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، والذي أتى من خلال التعاون الوثيق بين جميع جهات القطاع الحكومي والخاص إيماناً بأن النجاح لا يأتي إلا من خلال تكاتف الأيدي والعمل المشترك لتحقيق هدف واحد وهو النجاح والتميز.

تثمين

وثمن رئيس الدائرة دور الشركاء في تحقيق النجاح مقدراً دعمهم المتواصل وحرصهم على ترسيخ العلاقات الاستراتيجية المشتركة، مؤكداً تطلع الدائرة نحو مساحات أوسع ومجالات أكبر في تعزيز المبادرات والمشاريع المشتركة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة وتحقيق النجاحات والإنجازات. مشدداً على أهمية التكاتف بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق التنمية الشاملة والرائدة في الإمارة التي تنسجم مع توجهات حكومة الشارقة.

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