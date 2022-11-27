صحيفة بريطانية: دبي شغوفة بتشييد المشروعات الضخمة

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، النسخة التي تصدر في اسكتلندا، أن دبي اعتادت دوماً ولا تزال تفعل كل شيء بأحجام ضخمة، ويستوي في ذلك تشييد المشروعات الإنشائية، بناء الفنادق والمنشآت الترفيهية، وغيرها. ونشرت الصحيفة تقريراً عن أبرز المعالم السياحية في دبي. وذكر التقرير أن دبي تبقى دوماً شغوفة بتشييد المشروعات العملاقة.

واستهل التقرير جولته بين معالم دبي بالحديث عن «برج خليفة»، أطول بناية في العالم. وذكر التقرير أن ارتفاع «برج خليفة» يبلغ 828 متراً. وبعد ذلك، تطرق التقرير إلى «ليغولاند دبي»، وجهة الترفيه العائلية المتميزة التي تضم مجسمات صغيرة من قطع ليغو لعدد من أشهر مباني العالم، ومنها على سبيل المثال مُجسّم لـ«برج خليفة» نفسه. وذكر التقرير أن ارتفاع مُجسّم «برج خليفة» في «ليغولاند» يبلغ 17 متراً، وأن 439.000 قطعة ليغو قد استخدِمت في بنائه. وأضاف تقرير أن بناء مُجسّم «برج خليفة» جرى بمقياس رسم 1:50، وأنه استغرق ما يتجاوز 5.000 ساعة في عمليتي التصميم والبناء.

وأفاد التقرير بأن إجمالي المُجسّمات داخل «ليغولاند دبي» قد صُنعت من 20 مليون قطعة ليغو. وأضاف التقرير أن زوّار «ليغولاند دبي» سيجدون أكثر من 40 لعبة تتنوع بين الألعاب التي تُمارَس في الهواء الطلق وألعاب الأماكن المُغلقة. وأشار التقرير في ختامه إلى أن «ليغولاند دبي» تُعد واحدة ضمن وجهات ترفيهية عديدة للعائلات تزخر بها دبي.

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