«أوليف روك» تشتري حصص أغلبية في شركتين

المصدر: أبوظبي - د ب أ

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أعلنت شركة الأسهم الخاصة في الإمارات «أوليف روك بارتنرز» عن توقيع صفقتين في مجال طب الأسنان، حيث استحوذت على حصص الأغلبية في سلسلة «ذا دنتل استوديو» في دبي ومركز البستان الطبي في أبوظبي.

وتعد «ذا دنتل استوديو» هي إحدى سلاسل طب الأسنان في دبي، حيث تدير خمس عيادات في أنحاء دبي، وتأسست عام 2004 وهي واحدة من أسرع المنصات نمواً في الإمارات. أما مركز البستان الطبي، فهو واحد من أكبر سلاسل طب الأسنان في أبوظبي، ويدير ثلاث عيادات، وقد تأسس عام 2008 ويتمتع بمكانة قوية في السوق المحلي. وقال مهند قباج، الشريك المؤسس في «أوليف روك»: نسعى للاستثمار في مراكز رائدة متخصصة في طب الأسنان، ضمن أسواق سريعة النمو.

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