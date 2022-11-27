«دي بي ورلد» تدير منطقة حرة في أوزبكستان

المصدر: طشقند - رويترز

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قال مكتب رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف إن شركة «دي بي ورلد» سوف تدير المنطقة الاقتصادية الحرة التي تركز على اللوجستيات بإقليم نافوي جنوب شرق أوزبكستان. وأضاف مكتب الرئيس في بيان أن شركة إماراتية أخرى سوف تدير محطة البضائع بمطار نافوي الدولي. وتدير موانئ دبي العالمية بالفعل منطقة حرة في كازاخستان المجاورة تم إنشاؤها بمركز للسكك الحديدية على حدود الأخيرة مع الصين.

تجدر الإشارة إلى أن «دي بي ورلد» رسخت مكانتها عالمياً، كونها مزوداً رائداً للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، وتغطي القائمة الشاملة لمنتجاتها وخدماتها جميع نقاط الربط لسلسلة التوريد المتكاملة، بدءاً من المحطات البحرية والبرية، وصولاً إلى الخدمات البحرية والمجمعات الصناعية. وتقدم المجموعة هذه الخدمات عبر شبكتها العالمية المترابطة، التي تضم 190 وحدة تجارية في 69 بلداً عبر ست قارات.

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