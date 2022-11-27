«إيبارزا» تكشف عن تخفيضات 80% في عيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «إيبارزا» عن إطلاقها مجموعة من العروض المذهلة التي يترقبها عملاؤها بفارغ الصبر، ضمن عروض «الجمعة السوداء» التي تعتبر أضخم حملة تخفيضات تنظمها لهذا العام، وتستمر لمدة 15 يوماً، بدءاً من 25 نوفمبر حتى 4 ديسمبر، وتتزامن العروض مع حلول العديد من المناسبات الاجتماعية والاحتفالية والوطنية، ومنها عيد الاتحاد لدولة الإمارات، والأعياد التي ترافق نهاية العام وبداية العام الجديد، حيث تقدم حسوماتٍ ضخمة تصل إلى 80% على جميع تشكيلاتها التي تلبّي كامل المستلزمات المنزلية والمكتبية، من قطع أثاث وأدوات إنارة وسجاد يدوي الصنع وستائر متنوعة ولوحات جدارية وأدوات المطبخ وغيرها.

يمكن لجميع العملاء الاستفادة من هذه العروض الرائعة، عند تسوّقهم لدى متاجر «إيبارزا» في كلٍّ من دبي وأبوظبي، أو عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق «إيبارزا» المتوفّر على متجري «آبل ستور» و«جوجل بلاي».

بالإضافة إلى التنزيلات المذهلة والأسعار المخفضة بشكل ملفت لهذا العام، تمنح «إيبارزا» عملاءها في دولة الإمارات الفرصة المنظرة للاستفادة من العديد من المزايا الحصرية، مثل التقسيط من دون فوائد عند الدفع بالبطاقات الائتمانية المختلفة، وخدمة التوصيل والتركيب مجاناً، كما يمكن لعملاء «إيبارزا» الانضمام إلى برنامج المكافآت الذي يتيح لهم جمع النقاط واستبدالها لاحقاً بقسائم مشتريات.

وقال معنى أبو دقة، المؤسس والرئيس التنفيذي في «إيبارزا»: «خلال السنوات القليلة الماضية، باتت عروض «الجمعة السوداء» من أبرز فعاليات التسوق التي ينتظرها عملاؤنا في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي بفارغ الصبر، إذ تمنحهم فرصة الحصول على كل ما يحتاجون إليه من مستلزمات منزلية، بأسعارٍ مخفضة.

وأضاف: «حجم الإنفاق على قطع الأثاث والديكور وصل إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، تخطت ما سجلته خلال الفترة التي سبقت جائحة «كوفيد19»، كما فاق حجم الإنفاق على الأثاث حجم الإنفاق في قطاعاتٍ مهمة أخرى، كالمجوهرات والسيارات، وفقاً لتقرير الإنفاق الاستهلاكي الصادر عن البنك المركزي السعودي».

وختم بالقول: «في هذه المناسبة يسعدنا إعلام عملائنا بانتهاء الأعمال في مركز «إيبارزا» اللوجستي، وفي «أوتلت إيبارزا» في مدينة أبوظبي الصناعية «كيزاد»، والذي سيشهد أول نشاط تجاري في هذه المنطقة الحيوية، ويمتد على مساحة تزيد على 260 ألف قدم مربعة».

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