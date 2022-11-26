«يونيك بروبرتيز»: 90 مجمّعاً سكنياً فاخراً في دبي بحلول 2027

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت شركة «يونيك بروبرتيز» للوساطة العقارية في دبي، أن يبلغ عدد المجمعات السكنية الفاخرة في دبي، 90 مُجمّعاً، بحلول عام 2027، وذلك من واقع دراسة حديثة أجرتها الشركة. ورصدت الدراسة مستويات نمو استثنائية في قطاع الشقق السكنية الفاخرة بمختلف مجمّعات دبي، ذلك أن عدد المليونيرات الذين يعيشون في دبي حالياً، يبلغ حوالي 70 ألف مليونير.

وذكرت الدراسة أن دبي قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 18 % في عدد أصحاب الملاءة المالية العالية، خلال النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن تستقطب دولة الإمارات أكبر نسبة من أصحاب الملايين على مستوى العالم، بحلول نهاية عام 2022.

وأضافت أن القطاع العقاري في الدولة عموماً، عزّز مكانته بوصفه منصةً تجمع بين الرفاهية ونمط الحياة المميز. وساهمت هذه العوامل في ترسيخ حضور دبي، باعتبارها أفضل وجهة للشقق السكنية الفاخرة في العالم. وأفادت الدراسة بأن قطاع الشقق السكنية الفاخرة، سجّل نمواً كبيراً على مستوى العالم بنسبة 150 % على مدار العقد الماضي.

حيث يشكل ما يقارب 640 شقة سكنية فاخرة، جزءاً من نحو 100 ألف عقار تتوزع في مختلف أنحاء العالم. وتشير التوقعات إلى تضاعف مستويات العرض، لتتجاوز 1100 شقة خلال السنوات الثلاث القادمة. وأضافت أن منطقة الشرق الأوسط، تتصدر مشهد النمو، مع ارتفاع متوقع في مستويات الطلب بنسبة 86 %، لا سيما في الإمارات، التي تلعب دوراً رئيساً في هذا الإطار.

وقال أراش جليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «يونيك بروبرتيز» في الإمارات: شكّل افتتاح فندق «أرماني ريزيدنسز» في برج خليفة عام 2010، الانطلاقة الأولى لهذا النمو في قطاع الشقق السكنية الفاخرة في دبي.

وأدركت العلامات التجارية الفاخرة، وشركات التطوير العقاري بصورة تدريجية، الفائدة المتبادلة لهذا المفهوم، لكن الفترة الأخيرة شهدت نمواً كبيراً في هذا المجال. وسجل القطاع في النصف الأول من العام الجاري وحده، أكثر من 3300 معاملة عقارية، تجاوزت قيمتها 160 مليار درهم.

وأضاف: نشهد اليوم بشكلٍ واضح، نمو الطلب على الشقق السكنية الفاخرة، ما يشير إلى توفر فرص كبيرة في المستقبل المنظور، وزيادة الاستثمارات في قطاع العقارات بالدولة، تزامناً مع انطلاق بطولة العالم لكرة القدم في قطر. ويُعد قطاع الشقق السكنية الفاخرة، أحد المستفيدين من هذا النمو.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن بيع حوالي ثلاثة ملايين تذكرة لحضور المباريات حتى الآن، ليسهم هذا الطلب الكبير، في توافد الزوار من مختلف أنحاء العالم بأعداد هائلة إلى الدول المجاورة، وعلى رأسها دبي، الوجهة المفضلة للزيارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز