مشاركة واسعة لمراكز التسوق في «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت يوم الجمعة فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دورتها الثانية لهذا العام، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وتستمر حتى الأحد 27 نوفمبر، لتتيح للمواطنين والمقيمين والزوار الاستفادة من عروض ترويجية رائعة في أكبر وجهات التسوق في المدينة، وكذلك فرصة الفوز بجوائز مميزة بما فيها الاسترداد النقدي.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات كبرى تصل حتى 90 % على تشكيلة واسعة من المنتجات لأشهر العلامات التجارية تشمل منتجات الأزياء، والعطور، ومستحضرات التجميل، والرعاية الصحية، والأجهزة الإلكترونية، والبصريات، والديكور المنزلي، والأحذية، والمنتجات المتعلقة بأسلوب الحياة العصري، والذهب والإكسسوارات، ومنتجات الأطفال، وغيرها الكثير.

تقدم متاجر «سيفورا» (Sephora) تخفيضات لا تفوت بنسبة 50 إلى 70 % على مجموعة من مستحضرات التجميل وغيرها، بينما لدى «إيزيل» (Izil) تخفيضات تصل إلى 60 % على مجموعات مختارة، ويمكن الاستفادة من تخفيضات بنسبة 75 % في «ذا بودي شوب» (The Body Shop).

وللرجال، يقدم «بالمين» (Balmain) وكذلك «جاكامن» (Jakamen) تخفيضات بنسبة 70 إلى 75 %. وفي «أمريكان إيجل أوتفترز» (American Eagle Outfitters) تخفيضات بنسبة 50 % على كل المنتجات، مع عرض إضافي لشراء قطعتين والحصول على الثالثة مجاناً. وللنساء تخفيضات تصل إلى 50 % في «بريشكا» (Bershka) و75 % في «أيزون» (Aizone). كما يقدم «كوتون أون» (Cotton On) عرض شراء قطعة أو اثنتين للحصول على واحدة مجاناً. ويمكنكم العثور على أحدث صيحات الموضة في «إتش أند إم» (H&M) مع تخفيضات بنسبة 30 % على كل المنتجات، أو الاستفادة من عروض شراء قطعة والحصول على الأخرى مجاناً في كل متاجر «فوريفر 21» (Forever 21). وفي «سبلاش» (Splash) و«ماكس» (Max) تخفيضات بنسبة 70 % على كل أنواع الحقائب والإكسسوارات.

وللحصول على أجمل الإكسسوارات، تقدم متاجر «ايغنر» (Aigner) و«ساعات الفطيم» (Al Futtaim Watches) تخفيضات تصل إلى 60 % على منتجات مختارة، بينما تقدم أفرع «داماس» (Damas)، و«صديقي وأولاده» (Seddiqui and Sons)، و«داني باي دانيال كي» (Dani by Daniel K) منتجات رائعة بتخفيضات تصل حتى 50 %.

وهناك تخفيضات بنسبة 50 % على مجموعات رائعة من الأحذية في «كروكس» (Crocs)، و«بالي» (Bally)، و«بيركنستوك» (Birkenstock)، و«يونايتد نيود» (Untied Nude)، و«شو إكسبرس» (Shoexpress). كما تتوفر المزيد من الصفقات التي تتراوح من 60 إلى 75 % في «أوبرا» (Opera)، و«شيك شوز» (Chic Shoes)، و«غلوبال فيت» (Global Feet)، و«كي كورنر» (K CORNER)، و«كلاركس» (Clarks). وتتوفر أحذية «ديكمان» (Deichmann)، و«إيكو» (ECCO SHOES) بتخفيضات تصل إلى 30 %، بالإضافة إلى فرص أخرى لا تفوت.

هذا وتقدم متاجر «أوبتكس 2020» (Optx 2020)، و«الجابر للنظارات» (Al Jaber Optical)، و«لينسكارت» (Lenskart) عرض شراء قطعة والحصول على الثانية مجاناً، وفي «أي بوتيك» (Eye Boutique) تخفيضات تصل إلى 30 % على جميع المنتجات. أما في «فيجن اكسبرس» (Vision Express)، و«راي بان» (RAY BAN)، و«سولاريس» (Solaris) تخفيضات ما بين 50 إلى 60 %، ويوجد لدى «اتيليه» (ATELIEE) و«أوكيالي أوبتكس» (Occhiali Optics) تخفيضات تتراوح ما بين 30 و50 %، ويمكنكم الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90 % على منتجات مختارة في «مركز دبي للبصريات» (Dubai Optical) و«أوبتي فيجن» (Opti Vision).

ولمحبي العطور الفاخرة، هناك تخفيضات ضخمة تصل إلى 90 % على منتجات مختارة لدى «المخلط للعطور» (Al Mukhalat Perfume)، و«في بيرفيوم» (V Perfume)، و«لا روج برفيوم».

وللصغار، يقدم «كوتون أون للأطفال» (Cotton On Kids’) عرض شراء قطعة والحصول على الثانية مجاناً، أو يمكن شراء قطعة والحصول على الأخرى بنصف السعر في «أبركرومبي كيدز» (Abercrombie Kids). وهناك تخفيضات تصل إلى 90 % في «كيدز كوتور» (Kids Couture) و«زيبي» (Zippy)، وتخفيضات بنسبة 50 % على منتجات مختارة في «مذركير» (Mothercare) و«ذا تشيلدرنز بليس» (The Children's Place).

كما يمكن لعشاق الرياضة الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 50 % في «أندر آرمر» (Under Armour)، و«سن آند ساند سبورتس» (Sun & Sand Sports)، و«نايكي» (Nike)، و«ساندرو» (Sandro)، أو الحصول على تخفيضات بنسبة 90 % في متاجر «كوزموس سبورتس» (Cosmos Sports). ولا تفوتكم العروض المذهلة في «ديكاتلون» (Decathlon)، و«فوت لوكر» (Foot Locker)، و«بوما» (Puma).

والفرصة متاحة لتجديد المنزل بأسعار استثنائية والاستفادة من تخفيضات ما بين 25 إلى 50 % على منتجات مختارة في «ايكيا» (IKEA)، ولدى «بوتري بارن» (Pottery Barn) تخفيضات تصل إلى 70 %، وفي «كريت آند باريل» (Crate and Barrel) ما بين 25 و75 %.

يمكنكم تلبية احتياجاتكم من الأجهزة الإلكترونية بأسعار رائعة تشمل الهواتف المحمولة وملحقاتها في «أكسيوم» (Axiom)، مع فرصة الفوز بجوائز رائعة مثل الشواحن المتنقلة «باور بانك»، ومكبرات الصوت، وحقائب الظهر، والسماعات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على باقات حصرية مع (Du) عند كل عملية شراء لهاتف محمول. وفي متاجر إيروس (Aeros)، تتوفر عروض على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، بالإضافة إلى عروض تجارية للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف والساعات الذكية.

وتقدم محلات «بيتر لايف» (Better Life) عروضاً رائعة على الأجهزة الإلكترونية والأدوات الذكية من خلال مع تخفيضات تصل إلى 61 % على مجموعة كبيرة من المنتجات، وفي «هارمن هاوس» (Harman House)، يحصل المتسوقون على هدية فورية عند شراء منتجات مختارة. وأولئك الذين يشترون هاتف سامسونج يحصلون على سماعة مجانية.

وتقدم متاجر «تيبو» (Typo) عروض شراء قطعة والحصول على الثانية مجاناً، وفي «ليجو» (Lego) يمكنكم الحصول على تخفيضات من 25 إلى 50 % لكل المرح والمتعة.

وفي «دبنهامز» (Debenhams)، و«محلات شهاب» (Shahab Stores)، و«بيوندز» (BEYONDS)، و«غاليري لافاييت» (Galeries Lafayette) تخفيضات تصل إلى 70 %. أما في «ماركس آند سبنسر» (Marks & Spencer) تخفيضات جزئية على منتجات مختارة بنسبة 50 %، بينما يمكنكم الحصول على تخفيضات تصل إلى 40 % على جميع المنتجات في «موجي» (Muji).

تشمل قائمة وجهات التسوق المشاركة في «3 أيام من التخفيضات الكبرى»: مول الإمارات، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر مردف، دبي مول، دبي مارينا مول، دبي هيلز مول، ميركاتو، تاون سنتر جميرا، ابن بطوطة مول، سيركل مول، ذي بوينت، نخيل مول، جيت أفينيو في مركز دبي المالي العالمي، فستيفال بلازا، دبي فستيفال سيتي مول، ذا أوتلت فيليدج، السيف، جزيرة بلوواترز، ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، سيتي ووك، ولا مير.

عروض رائعة بانتظار الجميع في مدينة دبي خلال «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، وذلك من الجمعة 25 نوفمبر وحتى الأحد 27 نوفمبر 2022.

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