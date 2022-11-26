جمارك دبي تفوز بـ 3 جوائز عالمية للابتكار من منظمة الأفكار البريطانية 2022

المصدر: دبي- البيان

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عززت جمارك دبي صدارتها العالمية في مجال الابتكار الجمركي بتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الحافل بالحصول على الجوائز المحلية والعالمية في مجال الإبداع والابتكار، حيث فازت الدائرة بثلاث جوائز عالمية رفيعة المستوى في مؤتمر وجائزة منظمة الأفكار البريطانية الخامس والثلاثون والذي أقيم في مدينة برمنغهام البريطانية من 9 إلى 10 نوفمبر الجاري. وشارك في المؤتمر ممثلاً عن الدائرة كمتحدث رئيسي حسين الفردان مدير أول مركز الابتكار وصاحب ابتكار طائرة الردع الذكية، كما شارك من الدائرة كل من المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني الذي قدم عرضاً عن دمج طائرة الردع الذكية بمنظومة سياج لحماية الحدود البحرية، وخالد الزرعوني أخصائي مركز الابتكار حيث تحدث عن عميلة تقييم الابتكارات في الدائرة.

وقد استطاعت جمارك دبي الفوز والوصول إلى قمة مؤشر التصنيف البلاتيني الخاص بمنظمة الأفكار البريطانية بالدرجة الكاملة للعام الثالث عشر على التوالي متفوقة على معظم المؤسسات المحلية والعالمية المشاركة في الجائزة والمؤتمر لعام 2022، كما فازت الدائرة أيضاً بجائزتين متقدمتين من جوائز العام الحالي لابتكارها الجديد (طائرة الردع الذكية للتفتيش الجمركي الآمن) وهما جائزة المُقيِمين لأفضل ابتكار وجائزة المركز الثاني لفكرة العام عن فئة الابتكار.واستطاعت الدائرة أن تحقق المزيد من النجاح بوصول مبادرتها المتميزة «دوري الابتكار الأول» إلى أعلى مستوى في التميز العالمي بمجال مبادرات الابتكار متفوقة في هذا المجال على المؤسسات المشاركة في مؤتمر وجائزة منظمة الأفكار البريطانية الخامس والثلاثون والبالغ عددها 33 مؤسسة عالمية، ويُعد «دوري الابتكار الأول» الذي يعتبر أول مبادرة تدخل موسوعة أفضل الممارسات العالمية في مجال أدوات الابتكار وتوليد الأفكار.

وتدعم مشاركة جمارك دبي في الجوائز العالمية للابتكار ومن أبرزها جائزة ومؤتمر الأفكار البريطانية جهود الدائرة لتحفيز الموظفين المبتكرين وحرصهم على تطوير ابتكاراتهم باستمرار لتقديمها إلى ملفات الترشيح من أجل المشاركة في هذه الجوائز، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وتوجيهاته بأن تكون الجهات الحكومية في دولة الإمارات رائدة في الابتكارات الحكومية على مستوى العالم.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «أثمرت جهودنا المتصاعدة لتحفيز الابتكار في الدائرة عن تحقيق إنجازات متواصلة في الحصول على أهم الجوائز العالمية للأفكار والابتكار، ويتوج فوز جمارك دبي بثلاث جوائز عالمية رفيعة المستوى في مؤتمر وجائزة منظمة الأفكار البريطانية الخامس والثلاثون جهود الدائرة لتطوير الابتكارات الجديدة باستمرار، حيث نحرص على الاهتمام بكافة الأفكار والابتكارات التي يقدمها الموظفون الجمركيون، إذ تعمل الفرق المختصة في الدائرة على تقييم هذه الأفكار والابتكارات ودراستها لاختيار ما يمكن تطبيقه منها وإدخاله في دورة العمل الجمركي، حيث تتابع جهود التطوير وصولاً إلى تحويل هذه الأفكار إلى تطبيقات وابتكارات فعلية تُسهم في دعم قدرتنا على تقديم افضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية لتيسير التجارة وحماية المجتمع».

وقال حسين الفردان مدير أول مركز الابتكار وعضو منظمة الأفكار البريطانية: «تواصل الدائرة تحقيق النجاح بالحصول على أهم جوائز الأفكار العالمية، وذلك من خلال العمل الدؤوب على تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة وترشيح ملفاتها إلى أهم منظمات الأفكار في العالم وفي مختلف الفئات للفوز بأكبر جوائز الابتكار الدولية، وتعتبر منظمة الأفكار البريطانية منظمة (غير ربحية) معنية بتحديد واختيار أفضل الابتكارات المؤسسية بشكل سنوي وبطرق وأساليب ومعايير غير تقليدية لمواكبة التطور التكنولوجي في العالم، ويتم منح اعتماد التصنيف «البلاتيني» الأعلى في العالم لنظام الابتكار إذا كانت كفاءة نظام الابتكار تصل إلى 90% فأكثر».

وقال المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني: «أوضحنا للمشاركين في مؤتمر وجائزة منظمة الأفكار البريطانية الخامس والثلاثون النجاح الذي حققته الدائرة في دمج طائرة الردع الذكية بمنظومة سياج لحماية الحدود البحرية، ما يمكننا من الارتقاء بمستوى أداء المنظومة وتعزيز دورها في القيام بالمهمة الحيوي لجمارك دبي على صعيد حماية المجتمع».

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