سوق دبي الحرة تفوز بجائزة أفضل مؤسسة تجزئة للعام من «جلف بزنس»

المصدر: دبي - البيان

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فازت سوق دبي الحرة بجائزة «أفضل مؤسسة تجزئة للعام» في الحفل السنوي العاشر لتوزيع «جوائز جلف بزنس» الذي أقيم الأربعاء الماضي، في مجمع سنترال بارك تاورز في مركز دبي المالي العالمي.

وتكرم جوائز جلف بزنس السنوية، التي تنظمها دار موتيفيت للنشر، الشركات والمؤسسات الإقليمية في قطاعات مختلفة تشمل السياحة، والضيافة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والقطاع العقاري والمصرفي والمالي والاستثمار، والرعاية الصحية والتجزئة كما تم تكريم عدد من قادة الأعمال في تلك القطاعات في فئة «جائزة إنجاز العمر»، وجرى اختيار الفائزين وفق قرار لجنة حكام مستقلة. ويأتي فوز سوق دبي الحرة بهذه الجائزة المرموقة المرة الرابعة بعد أن فازت بها في الأعوام 2014 و2016 و2018.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: يسعدنا أن تفوز السوق الحرة بجائزة «أفضل مؤسسة تجزئة للعام» من جوائز جلف بزنس، وذلك المرة الرابعة، ونعتز بتميزنا في قطاع التجزئة الذي يعد في بالغ الأهمية في منطقة الخليج لما يتسم به من تطور وابتكار، والفوز مجدداً بهذه الجائزة يعد مثار فخر لنا جميعاً وأضم صوتي إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارتنا، في توجيه الشكر إلى المنظمين ولجنة الحكام على هذا التكريم.

تسلم الجائزة بالنيابة عن سوق دبي الحرة، راميش سيدامبي، رئيس العمليات، إلى جانب منى العلي، نائب أول الرئيس، الموارد البشرية، ومايكل شميد، نائب أول الرئيس، التجزئة، وزايد الشبلي، نائب أول الرئيس، حماية الممتلكات والأمن المؤسسي.

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