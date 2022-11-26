دو تحصد جائزة «التميز في البيانات الذكية» في قمة «البيانات الذكية بلس 2022»

المصدر: دبي - البيان

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حصدت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جائزة «التميز في البيانات الذكية» لعام 2022 عن فئة قطاع الاتصالات في الدورة التاسعة من حفل جوائز قمة «البيانات الذكية بلس»، التي عقدت تحت شعار «البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتحليلات: تعزيز قوة الاقتصاد الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا».

وتم تكريم دو بهذه الجائزة تقديراً للإسهامات الكبيرة التي تقدمها لتسريع وتيرة الانتقال إلى عصر الاقتصاد الرقمي ودعم أهداف الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي. وتسلّم الجائزة نيابة عن الشركة جاسم العوضي، مدير إدارة تنفيذي في قطاع الخدمات الحكومية وحسابات العملاء الرئيسين في «دو».

وأشادت اللجنة المنظمة لحفل الجوائز بالدور الذي تؤديه دو لدعم رؤية الاقتصاد الرقمي في المنطقة عبر تطوير محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فإلى جانب جهودها المتواصلة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، نجحت دو في إلهام المؤسسات عبر مختلف القطاعات لبدء رحلة النضج الرقمي عبر رفدها بأحدث التقنيات والحلول الرقمية. كما تسهم الشركة بدور حيوي في دعم الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال في رحلتها نحو مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي.

وشهدت القمة مشاركة نحو 400 من قادة وخبراء البيانات والذكاء الاصطناعي والتحليلات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والذين تبادلوا وجهات النظر والرؤى في شأن أحدث التطورات والتوجهات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والشبكات.

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