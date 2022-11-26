ارتفاع كبير في أسعار الذهب في مصر

المصدر: البيان

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ارتفع سعر الذهب في مصر بقيمة تتراوح ما بين 175 إلى 200 جنيه في الجرام الواحد وذلك على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

وسجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 اليوم السبت نحو 1640 جنيها مقارنة 1440 مستهل تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع 200 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1435 جنيها مقارنة بـ 1260 جنيها مستهل تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 175 جنيها في الجرام.

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 1041 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو957 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم السبت نحو 820 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية اليوم السبت 11.480 جنيها مقارنة 11.440 جنيها بختام تعاملات أمس الجمعة بارتفاع 40 جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم السبت نحو 1.6 مليون جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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