«بريك بلك الشرق الأوسط» يستقطب كبرى الشركات والخبراء

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، يستضيف مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط 2023» كبرى الشركات المتخصصة في نقل البضائع وشحن المعدات الضخمة للمشاريع الكبرى، يومي 13 و14 فبراير 2023. كما يتطرق الحدث المتخصص، الوحيد من نوعه على مستوى المنطقة، إلى مجموعة كبيرة من الموضوعات الحيوية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع.

نجاحات

ويواصل «بريك بلك الشرق الأوسط» النجاحات الكبيرة التي حققها حيث تحظى نسخة 2023 بدعم ورعاية عدد من أبرز الشركات في القطاع بما في ذلك «دي بي ورلد»، و«موانئ أبوظبي»، وشركة «ا.م. الحديد»، و«دي إتش إل للمشروعات الصناعية»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«دي إس في»، و«كيو تيرمينلز»، و«هاريكيت»، وشركة «مكتب فيريتاس» و«تي تي كلوب»، وغيرها.

ومع العودة التدريجية للحياة الطبيعية، يوفر قطاع نقل البضائع وشحن المعدات الضخمة للمشاريع الكبرى العديد من الفرص التي يجب تسليط الضوء عليها والحلول التي ينبغي اعتمادها. وسيلعب «بريك بلك الشرق الأوسط» دوراً مهماً في هذا الصدد عبر توفير منصة تجمع أبرز المعنيين من مختلف أنحاء العالم، ممن يمكنهم تعزيز نجاح القطاع عبر مشاركة أحدث الحلول والخدمات، إضافة إلى تبادل الأفكار المبتكرة.

25 % زيادة

قال بن بلامير، مدير الفعاليات في «بريك بلك الشرق الأوسط»: «شارك في»بريك بلك الشرق الأوسط 2022«، أكثر من 3300 شخص، ونحو 2100 شركة، إضافة إلى 96 عارضاً. ومع زيادة مساحة المعرض بنسبة 25 % في نسخة 2023، فإننا نتطلع إلى زيادة هذه الأرقام بشكل كبير. وبفضل الدعم الذي حصلنا عليه من عدد من أكبر الشركات في القطاع، فإننا واثقون أننا سنستضيف أكبر وأنجح نسخة من(بريك بلك) الشرق الأوسط.

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