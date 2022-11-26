الشعالي: «جلف كرافت» الإماراتية أكبر شركة للقوارب الفاخرة خارج أوروبا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكّد محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، أن الشركة تواصل نموها في السوق المحلية والخليجية رغم كل التحديات، مضيفاً أن «جلف كرافت» تعتبر الآن أكبر شركة مُتخصّصة في صناعة القوارب واليخوت الفاخرة خارج القارة الأوروبية.

وأضاف في حوار مع موقع «أخبار السياحة الخليجية» على هامش معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2022، الذي انطلق أمس الأول في منطقة المارينا الجديدة التابعة لمركز (أدنيك)، أن الشركة تواصل التغلب على التحدّيات التي فرضتها أزمة الطاقة في أوروبا وتطورات الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقال إن هناك مصاعب في سلاسل التوريد لمنتجات هذه الصناعة، خاصة في القارة الأوروبية التي تعتبر المصدر الأساسي لتقنيات صناعة القوارب الحديثة، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار الناجم عن انخفاض إنتاج المكوّنات اضطر الشركة إلى رفع أسعار منتجاتها، ليكون المستهلك النهائي هو من يدفع ثمن هذه الأزمات.

وذكر أن أكبر التحدّيات في الوقت الراهن تكمن في عدم قدرة الدول الأوروبية على إيجاد حلولٍ للخروج من أزمة الطاقة في ظلّ عدم وجود مسارٍ دبلوماسي أو سياسي لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأردف: «تمكّنت شركة «جلف كرافت» من التغلّب بنجاح على تداعيات جائحة كورونا. وتسعى الآن للعودة إلى الإنتاج بكامل طاقتها لتلافي التأخير في عملية تسليم اليخوت للزبائن. وكلّنا أملٌ في انفراج أزمة نقص مُكوّنات الصناعة المستوردة من الاتحاد الأوروبي».

وأعرب الشعالي عن سعادته بالحصول على لقب «رائد الأعمال في الشرق الأوسط للعام 2022» خلال حفل توزيع جوائز «NORNS» المرموقة. ويأتي تكريم الشعالي بهذا اللقب نظير مساهماته الكبيرة في قطاع الترفيه البحري بمنطقة الشرق الأوسط على مدار الأربعين عاماً الماضية.

وأضاف قائلاً: «تحتفل الشركة هذا العام بمرور 40 عاماً على تأسيسها. وقد شهدنا خلال العقود الأربعة الماضية نمواً هائلاً منذ بداياتنا كمصنع بسيط لإنتاج قوارب الصيد الصغيرة في إمارة أم القيوين، لنغدو اليوم من أبرز مُصنّعي اليخوت والقوارب حول العالم وأكثرهم ابتكاراً».

و«جلف كرافت» شركة عالمية لصناعة اليخوت والقوارب من الألياف الزجاجية المُركّبة، واكتسبت الشركة مكانة مرموقة بفضل ابتكاراتها السبّاقة لاستخدام الألياف الزجاجية المُركبة في تصنيع منتجاتها، وهو ما بدا جلياً في اليخت «ماجستي 175»، أكبر يخت «ميغا» في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية، ويبلغ طوله 178.4 قدماً (56.4 متراً) وعرضه 31.6 قدماً (9.62 أمتار)، ويعتبر أيضاً أكبر يخت من صناعة «جلف كرافت» حتى الآن.

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