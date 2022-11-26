مقيم بالشارقة يربح 27 ألف درهم من القرية العالمية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت القرية العالمية فوز محمد حسين جزيري المقيم بالشارقة منذ 30 عاما بمبلغ 27 ألف درهم، بعد أن ابتسم له الحظ ووجد العملة الذهبية في باقة كبار الشخصيات الخاصة به من القرية.

وتم بيع باقات القرية العالمية لكبار الشخصيات بالكامل في زمن قياسي، نظراً لما تقدمه لحامليها من المزايا والتجارب المميزة والحصرية. وكانت الوجهة العائلية أعلنت عن مسابقة العملة الذهبية التي تم وضعها في واحدة من الباقات بشكل عشوائي ليحصل من يجدها على جائزة 27 ألف درهم، ضمن احتفالات الموسم 27. وغمرت الفرحة محمد جزيري، المقيم في الشارقة منذ 30 عاماً، عندما وجد العملة الذهبية في باقته، وأبدى حماسته لزيارة القرية العالمية في موسمها 27 بصحبة الأهل والأصدقاء، مشيراً إلى أن القرية العالمية هي وجهة يحرص دوماً على زيارتها منذ انطلاقتها الأولى.

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