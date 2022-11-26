172 مليون دولار أصول «الإمارات دبي الوطني ريت» وتوزيع 4.5 ملايين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني «ريت»، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول عن ارتفاع صافي قيمة أصولها في ظل تحسن مستمر ليصل إلى 172 مليون دولار (0.69 دولار للسهم) في 30 سبتمبر 2022 مقابل 166 مليون دولار و164 مليوناً في الربعين السابقين من العام الماضي حتى 30 سبتمبر 2021.

وارتفعت قيمة المحفظة العقارية بمقدار 4.7 ملايين دولار مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 362 مليون دولار، مدفوعة بتحسن معدلات الإشغال التي وصلت إلى 84% مقارنة بـ75% في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل الزخم المستمر في نشاط التأجير الذي يأتي بالتزامن مع النمو القوي الذي يشهده سوق العقارات.

وبفضل الانتعاش الحاصل في إيجارات المكاتب، حقق برج الثريا 1، أحد الأصول الرئيسة لشركة الإمارات دبي الوطني «ريت» في مدينة دبي للإعلام معدل إشغال بنسبة 50%، بعد الانتهاء من أعمال التجديد الرئيسة في مارس 2022. وحقق برج ضمان، ثالث أكبر الأصول التابعة لـ«ريت» من ناحية القيمة بمركز دبي المالي العالمي، نسبة إشغال 80%، وهي أعلى نسبة إشغال لهذه الأصول منذ الاستحواذ عليها في 2015.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بالشركة: الأداء قوي لمحفظتنا العقارية للنصف الأول جاء مكملاً للمسار الإيجابي الذي بدأ في الربع الأول.

أرباح مؤقتة

وأوصى فريق مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مؤقتة قدرها 4.5 ملايين دولار أو 0.018 دولار للسهم، بما يتماشى مع النصف الأول من العام الماضي ويتم الحصول عليه من صافي الأرباح، وإيرادات الإيجار. وسيتم تداول الأسهم من دون أرباح في 6 ديسمبر 2022 مع تحديد تاريخ الدفع في 21 ديسمبر 2022.

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