معرض «المفروشات 360» ينطلق الثلاثاء في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق الثلاثاء المقبل في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الرابعة من معرض «المفروشات 360» الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة بين 29 نوفمبر و4 ديسمبر، مقدماً تخفيضات وعروضاً ترويجية وأفكاراً مبتكرة على تشكيلة متنوعة من أحدث قطع الأثاث والمفروشات المنزلية، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية والمحلية للمفروشات والأثاث المنزلي.

وسيقدم المعرض على مدار 6 أيام أفضل العروض والتخفيضات الكبرى على منتجات أبرز علامات المفروشات والأثاث التجارية المحلية والعالمية، وأحدث التصاميم، كما سيتضمن أجنحة جديدة خاصة بمنتجات وتقنيات المنازل الذكية وأنظمة أتمتة المباني وحلول الأمن والسلامة المتطورة.

وأكد سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن «المفروشات 360» أصبح أحد أهم الأحداث المتخصصة في قطاع الأثاث والمفروشات بالمنطقة، ومن المعارض المهمة على أجندة فعاليات إكسبو الشارقة لدعم هذه الصناعة التي تعتبر من الصناعات المهمة في الإمارات حيث يوجد أكثر من 600 مصنع أثاث وتمثل نحو 13 % من إجمالي عدد الصناعات في الدولة. ويفتح المعرض أبوابه من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً في جميع الأيام ما عدا الجمعة من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة 11 مساءً.

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