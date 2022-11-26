«ماريوت» توقع اتفاقيات مع «آر دي كيه للاستثمار السياحي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ماريوت الدولية توقيع 4 اتفاقيات مع شركة آر دي كيه للاستثمار السياحي لافتتاح 4 منشآت جديدة في الإمارات، لتعزيز حضور العلامة التجارية في دبي وأبوظبي وإضافة أكثر من 700 غرفة فندقية إلى العلامات التابعة للشركة، وهي فنادق ومنتجعات ماريوت، وشقق ماريوت الفندقية، وفنادق أوتوغراف كولكشن.

وتعتزم منتجعات وفنادق ماريوت افتتاح أول منتجعاتها في أبوظبي باسم منتجع ماريوت المرفأ، أبوظبي. كما سيتم افتتاح فندق ليوا، أوتوغراف كولكشن، أبوظبي بنهاية 2023. وتعتزم شقق ماريوت الفندقية افتتاح وجهتين بجزيرة الريم بأبوظبي، وجنوب البرشاء بدبي، وعند الافتتاح في 2024 ستوفر شقق ماريوت الفندقية جزيرة الريم، أبوظبي 147 شقة. أما في دبي، فتخطط العلامة لافتتاح شقق ماريوت الفندقية جنوب البرشاء، دبي خلال 2023 بمجمع دبي للعلوم. ويحتضن الفندق 114 شقة ومنزل تاون هاوس وبنتهاوس.

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