«تندور تينا» يحتفي بالتقاليد بأسلوب معاصر

المصدر: دبي - البيان

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يحتفي مطعم «تندور تينا» في فندق 25 أورز دبي وان سنترال بالتقاليد بأسلوب جديد. وتم تغيير توجه المطعم بعيداً عن المأكولات البريطانية الهندية والتركيز على أسلوب هندي معاصر، وقال مدير الطهي الإبداعي الشيف تريشا: كان اختيار التركيز على مزيج الأطباق الهندية خطوة جريئة من جانبنا، ونقدم الآن أطباقاً عريقة مع نكهة تندور تينا الخاصة. ويشكل فرن التندور القلب النابض للمكان ومحور إبداعاتنا.

وعن القائمة الجديدة، قال: نبدع نكهات جديدة بالنار والطهي العميق في فرن تندور تقليدي مع لمسة هندية معاصرة. وتتسم قائمتنا الجديدة بميزات صحية مع الحفاظ على الاستمتاع بالطعم الغني، لتتيح خيارات تستحق المشاركة على العشاء أو الغداء مع مكونات مختارة يومياً. ويتعاون تندور تينا مع بورجكت تشيوالا، وهو مشروع محلي للشاي على الطراز الهندي توج بعربة تقدم الشاي بأسلوب ممتع.

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