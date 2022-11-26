مجوهرات داماس تطرح سلاسل حلقات من مجموعة لايس

المصدر: دبي- البيان

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عززت مجوهرات داماس، فنّ وحرفية صناعة المجوهرات المستوحاة من الثقافة مع توسيع مجموعة لايس الساحرة وعبر وتحديث رائع للمجموعة الأصلية مع سلاسل حلقات فاخرة من مجموعة لايس المصممة ببراعة من سلاسل الكابلات وحلي الميداليات المزينة بأنماط أنيقة تشبه الدانتيل.

وتم كشف النقاب عن مجموعة لايس الأصلية في 2021، وهي مستوحاة من العمارة العربية: تحمل قطعها المصنوعة بدقة على شكل ميداليات علامات مميزة تذكر بالزخارف الهندسية وأنماط الأرابيسك للبلاط الإقليمي والهندسة المعمارية. تعبر كل قطعة من لايس المزينة بالأحجار الكريمة الرائعة بما في ذلك الفيروز والملكيت وعرق اللؤلؤ عن النعومة والأناقة.

وتكريماً لتطور المرأة العربية، تم تصميم سلاسل حلقات فاخرة من مجموعة لايس.

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