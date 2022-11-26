مشاركة ثرية لـ«أراضي دبي» في «سيتي سكيب 2022»

المصدر: دبي- البيان

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سجّلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي حضوراً متميّزاً في الدورة 22 من معرض سيتي سكيب العالمي، الحدث العقاري الأكبر والأهمّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك انطلاقاً من كونها الشريك الاستراتيجي لهذا المعرض الكبير. وكان للدائرة حضور متميّز مع استعراض للعديد من المبادرات والخدمات المبتكرة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الفاعلة.

وعلى مدار أيام انعقاد «سيتي سكيب 2022» خلال الفترة من 21 حتى 23 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، وقّعت «أراضي دبي» اتفاقيتي تعاون، الأولى مع مكتب حيدر بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونيّة، وذلك بشأن المشاركة في ملتقى الاستشارات القانونيّة، وتهدف الاتفاقيّة إلى تعزيز الثقة في القطاع العقاري بإمارة دبي من خلال توفير بيئة استثمارية مميزة وحوكمة المنظومة العقارية من أجل إسعاد المتعاملين والرقي بالخدمات للوصول الى أفضل النتائج مع مراعاة أفضل الممارسات والمقاييس في هذا الصدد.

مؤتمر

وتمثّلت الاتفاقيّة الثانيّة بعقد تعاون مشترك بين «أراضي دبي» وشركة انفورما ماركتس، وذلك في مجال تمكين المرأة في القطاع العقاري، بحيث سيتمّ عقد مؤتمر هو الأول من نوعه في هذا الإطار، وستستضيف إمارة دبي النسخة الأولى منه، لينطلق بعد ذلك إلى مختلف دول مجلس التعاون ومنها إلى العالمية، ويسلّط المؤتمر الضوء على أهميّة دور المرأة في مجال العقارات، ويهدف إلى تعزيز هذا الدور إلى جانب تحسين تبادل المعرفة حول الموضوعات ذات الصلة بصناعة العقارات، كالتنوّع ومبادرات الإدماج والاستدامة واستلهام خبرات وتجارب القيادات النسائيّة في هذا الشأن، وغيرها.

كما سلّطت الدائرة الضوء على مبادرة فتح حساب لغير المقيمين عبر بنك الإمارات دبي الوطني، حيث تمّ خلال الحدث توفير معلومات عامة للزوار حول المنتجات البنكية المتاحة، وتوعية الزوّار من غير المقيمين حول الحسابات والتسهيلات التي يوفرها بنك الإمارات دبي الوطني. كما استعرضت «أراضي دبي» أبرز خدماتها المبتكرة والذكيّة.

تكريم

وممثلة بقطاع التسجيل والخدمات العقارية؛ كرّمت «أراضي دبي» على هامش مشاركتها في الحدث، عدداً من المطوّرين العقاريين وأمناء التسجيل والخدمة المتميزين، إلى جانب تكريم الوسطاء العقاريين البالغ عددهم 60 وسيطاً، بالإضافة إلى الاحتفاء بأسرع عشرة مشاريع منجزة خلال سنة 2021، وبستة أشخاص من الأكثر استخداماً لتطبيق دبي ريست.

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