انطلاق معرض الظبي للعرائس في إكسبو خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت أمس في مركز إكسبو خورفكان فعاليات معرض الظبي للعرائس 2022، وسط مشاركة واسعة من كبرى شركات تقديم الخدمات والمنتجات الخاصة بالزفاف، وأشهر العلامات التجارية في مجالات الموضة، والإكسسوارات، ودور العطور ومصممي الأزياء، بالإضافة إلى بيوت التجميل ونخبة من أبرز وجهات تنظيم وتنسيق حفلات الزفاف.

وتستمر الفعاليات حتى 28 نوفمبر. وأكد خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان أن المعرض يأتي في إطار حرص المركز على تنشيط سوق الأعراس والزفاف في المنطقة الشرقية بتوفير منصة للشركات المحلية ورواد الأعمال من الشباب للترويج لمنتجاتهم وعقد الصفقات وتعزيز نسبة مبيعاتهم ما يسهم في تنشيط التجارة، مشيراً إلى أن المعرض فرصة مثالية لسكان وزوار مدينة خورفكان للاطلاع على أحدث منتجات ومستلزمات الزفاف واقتنائها بأسعار تنافسية.

وأعرب عن توقعاته أن يُحقق المعرض نتائج إيجابية مُرضية للعارضين، وأن يشهد إقبالاً واسعاً من الزوار في ظل التنافس الكبير بين الجهات المشاركة في تقديم أفضل وأعرق منتجاتها بتخفيضات كبيرة، إلى جانب ما يشهده من عرض لباقة متنوعة من الأزياء التراثية المحلية. ويستقبل المعرض الذي يتيح إمكان الشراء المباشر، زواره يومياً من 4 عصراً وحتى 10 مساءً.

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