«محمد رسول خوري وأولاده» تفتتح بوتيك رولكس الجديد بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة محمد رسول خوري وأولاده وشركة رولكس عن الافتتاح الرسمي للبوتيك الجديد في أبوظبي، وذلك في الطابق الأرضي بجانب مواقف الموضة في ياس مول على مساحة 325 متراً مربعاً.

وقال يوسف محمد رسول خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد رسول خوري وأولاده: بعد تمثيلنا علامة رولكس التجارية في أبوظبي على مدى 35 عاماً، نشعر بكثير من الفخر لتوسيع نطاق حضور هذه العلامة في إمارة أبوظبي. وقد التزمنا دائماً تطبيق أعلى معايير الجودة والخدمة المتأصلة في العلامة التجارية الرائدة وشركتنا وبالتالي، يشكّل البوتيك الأحدث الذي نفتتحه دليلاً قاطعاً على كمال ساعات رولكس.

ويمتاز كل عنصر من عناصر التصميم الداخلي للبوتيك بلمسات رولكس الجميلة والأنيقة التي تعكس قيم تاج رولكس، ويؤكد الاختيار الدقيق للألوان وأنماط التصميم وترتيب المفروشات مدى التميّز والاهتمام بأدق التفاصيل. وتُبرز الإضاءة الراقية روعة مجموعة مختارة بعناية من ساعات رولكس معروضة في واجهات عرض مبطنة بالجلد البيج ومزينة بزخارف برونزية. ويسلط الجدار اللافت للنظر من اللون الزمردي المائي الضوء على تراث علامة رولكس العريق والغني، ويرمز الشكل المتموّج إلى ساعة أويستر الأيقونية التي كانت أول ساعة يد مقاومة للماء في العالم. وينتشر اللون الأخضر القوي في أرجاء البوتيك كافة.

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