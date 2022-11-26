دبي تعزز صدارتها العالمية كأكثر الوجهات السياحية مشاهدة على «تيك توك»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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عززت دبي صدارتها العالمية كأكثر الوجهات السياحية مشاهدة على «تيك توك»، مع تجاوز عدد مرات مشاهدة مقاطع الفيديو لمعالم الإمارة على التطبيق حاجز الـ 90 مليار مشاهدة.

حيث كشفت دراسة حديثة أجريت لحساب موقع «airportparkingreservations.com» الشبكي الأمريكي لحجوزات المواقف في المطارات، تصدر دبي كافة وجهات السياحة والسفر على مستوى العالم، وبفارق كبير عن أقرب منافسيها، وبلغ عدد مرات مشاهدة الفيديوهات الخاصة بدبي عبر «تيك توك» 92 مليار مشاهدة، فيما جاءت برشلونة في المركز الثاني بعدد 61.3 مليار مشاهدة.

بينما حلت لندن ثالثة بعدد 42.7 مليار مشاهدة. وعزت الدراسة صدارة دبي إلى وفرة المعالم السياحية الجديرة بالمشاهدة في دبي، ومنها «برج خليفة»، جزيرة «نخلة جميرا»، وفندق «أتلانتس النخلة»، وغيرها، ما جعل دبي وجهة متميزة عبر «تيك توك».

وفي سياق متصل، نالت دبي المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الثالث عالمياً على قائمة أكثر المدن شعبية لدى جيل الشباب المعروف باسم «جيل الألفية»، ويعرف أيضاً باسم «الجيل زد»، ويقصد به الجيل الذي ولد أفراده بين عامي 1995 و2000، وفقاً لتصنيف آخر تضمنته نفس الدراسة. وبلغ رصيد دبي على المؤشر العام لهذا التصنيف 7.1 من أصل 10 درجات. ولم تتفوق على دبي سوى لندن التي نالت الصدارة، وبرشلونة التي حلت ثانية.

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