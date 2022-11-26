إقبال كبير على مراكز التسوق مع انطلاق «تخفيضات دبي الكبرى»

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت في مختلف مراكز التسوق بدبي، أمس، فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث شهدت المراكز التجارية إقبالاً كبيراً من قبل المتسوقين لاغتنام فرصة التخفيضات التي تصل إلى 90% على العديد من العلامات التجارية الشهيرة والأزياء والأثاث وغيرها من المستلزمات. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن دبي تحتضن العديد من متاجر العلامات التجارية الشهيرة والفاخرة والمتاجر متعددة الأقسام والعديد من المطاعم المميزةـ بالإضافة إلى تجارب منحدرات التزلج الاصطناعية والنوافير الموسيقية والأكواريوم ودور السينما وحلبات التزلج على الجليد، منوهاً بأن عدد زوار مراكز التسوق في دبي بلغ أكثر من 80 مليون زائر كل عام، وفقاً لتقرير سوق التجزئة للعام الجاري.

ونوه الخاجة إلى تأثير الموسم الرياضي المميز الذي تشهده المنطقة مع تنظيم كأس العالم (مونديال قطر 2022)، حيث من المرجح أن تستفيد دبي من ذلك الإقبال الجماهيري الكبير على حضور المباريات. وتوقع أن يمر أكثر من مليون زائر عبر الإمارة في طريقهم إلى الدوحة للاستمتاع بالحدث الذي يستمر حتى 18 ديسمبر المقبل أو ربما يقيم جزء منهم في الإمارات وينتقلون منها وإليها خلال البطولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز