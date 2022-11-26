عقد لـ«سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة» مع «الصين لهندسة الموانئ»

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت محطة «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة»، المشروع المشترك الذي تتوزع ملكيته بين شركة «سي إم إيه تيرمينالز» التابعة لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» بحصة تبلغ 70 % ومجموعة موانئ أبوظبي بحصة تبلغ 30 %، عقد إنشاءات مع شركة الصين لهندسة الموانئ، لإنشاء المباني ومرافق البنية الفوقية الخاصة.

وتشمل الاتفاقية الموقعة تطوير أول مبنى إداري خالٍ تماماً من الانبعاثات الكربونية يتم بناؤه لصالح المشروع المشترك، ويتوافق مع الدور المحوري الذي تقوم به المجموعة بصفتها شريكاً رسمياً للشبكة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.

ويتميز هذا المبنى الإداري الحاصل في أكتوبر الماضي على جائزة العام لمشروع الأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية، بأعلى درجات كفاءة الطاقة من خلال اعتماده على مصادر الطاقة المتجددة وتعويضات الكربون. ويشمل العقد تطوير 28 مبنى مخصصاً للمكاتب والخدمات، ومرافق أخرى مع عمليات تمهيد مساحة أكثر من مليون متر مربع، ومرافق لتكديس الحاويات، ورافعات رصيف، وطرق.

ويتوقع إتمام العمل في النصف الأول 2025، وستتمتع المحطة عند استكمالها بطاقة تشغيلية تقدر بنحو 1.8 مليون حاوية نمطية وسيتم ربطها بشكل مباشر بشبكة الاتحاد للقطارات قيد الإنشاء حالياً، ما يدعم قدرات الربط التي يتمتع بها ميناء خليفة ويعزز مكانته بصفته بوابة رئيسية للمنطقة على أهم الأسواق العالمية.

وأشار سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي إلى أن المجموعة تحقق تقدماً إيجابياً في أعمال تشييد محطة «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة» التي ستكون لدى اكتمالها إحدى أكثر محطات الحاويات تطوراً وابتكاراً بالمنطقة.

وتواصل المجموعة التقدم والعمل في ظل توجيهات قيادتنا الحكيمة حول ضرورة دمج مبادئ الاستدامة مع خطط تنفيذ الإنشاءات الجديدة، ما ينعكس في عزمنا على تطوير أول مبنى إداري لدينا يحقق هدف الانبعاثات الصفرية.

500 مبنى

مع وجود أقل من 500 مبنى تجاري خالٍ تماماً من الانبعاثات الكربونية حول العالم، يمثل المبنى الجديد الأول من نوعه ضمن مرافق مجموعة موانئ أبوظبي محطة فارقة في جهود الاستدامة للمجموعة ودولة الإمارات بشكل عام. إذ سيكون من أوائل مشاريع المجموعة التي تستخدم كميات كبيرة جداً من الخرسانة التي تحتوي على مواد قابلة لإعادة التدوير، ويوفر ما يعادل 38.721 طناً من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون على امتداد 30 عاماً.

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