«موطن ريادة الأعمال» يطلق أولى مبادرات المرحلة الثانية

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أطلق «موطن ريادة الأعمال» الذي يعد منصة وطنية رائدة تستهدف دعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة، أولى مبادرات المرحلة الثانية، التي تتضمن مجموعة من البرامج المبتكرة تحت مظلة منصة دعم الشركات سريعة النمو (ScaleUp)، وبالأخص مسار (ScaleUp Expand)، الذي أبرمت من خلاله 4 اتفاقيات مع السعودية وكوريا الجنوبية، والهند، ولاتفيا.

وتستهدف الاتفاقيات دعم توسع الشركات الناشئة في الإمارات عالمياً، من خلال تقديم حلول ومزايا بأسعار تنافسية تضمن لأنشطتها التجارية المختلفة النمو المستدام. وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد:

الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تمكين قطاعات النموذج الاقتصادي الجديد الذي تتطلع نحو التحول إليه خلال الخمسين المقبلة، انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، بضرورة تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والاعتماد على أنشطة الاقتصاد الجديد في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبما يتوافق مع الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الدولة ويعزز مسيرتها التنموية بشكل مستدام.

وأضاف: يعد «موطن ريادة الأعمال» ركيزة أساسية داعمة لقطاع ريادة الأعمال في الدولة، ومنصة بالغة الأهمية لتمكين نموذج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الإماراتي، وهذا ما لمسناه خلال المرحلة الأولى من المشروع الوطني الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونتطلع من خلال مسار (Scale Up Expand)، إلى وصول الشركات الناشئة في الإمارات إلى الأسواق العالمية وتقديم كل أوجه الدعم لها لضمان استدامة نموها وازدهار أعمالها التجارية بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين إقليمياً وعالمياً.

وأكد أن المبادرة، بما تتضمنه من اتفاقيات، تمثل فرصة بالغة الأهمية ستمكن الشركات الإماراتية الناشئة من دخول أسواق إقليمية وعالمية جديدة واكتساب خبرات من شأنها تعزيز عمليات التوسع لأنشطتها المختلفة وبما يضمن تحولها إلى فئة الشركات المليارية تدريجياً.

كوريا

وجرى توقيع اتفاقية مع اتحاد كوريا للشركات الصغيرة والمتوسطة (Scale Up Korea)، بهدف تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة في الإمارات وكوريا في قطاعات الاقتصاد الجديد بما فيها الزراعة الذكية والتكنولوجيا المتقدمة وتسهيل التعرف إلى سوق التكنولوجيا الزراعية، ووسائل الزراعة الذكية في كوريا الجنوبية، وتدعم هذه الشراكة جهود ومستهدفات الإمارات في ملف الأمن الغذائي على وجه الخصوص.

الهند ولاتفيا

كما جرى إطلاق «جسر الشركات الناشئة بين الإمارات والهند»، بموجب اتفاقية تم توقيعها مع StartUpIndia بهدف توفير فرص استثمارية للشركات الناشئة في البلدين تمكنها من مواصلة النمو، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الصحية والزراعية والتعليمية والمناخية، وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.وتم توقيع اتفاقية مع وكالة الاستثمار والتنمية في لاتفيا بهدف توسع وتعزيز وصول الشركات الناشئة بالإمارات إلى الأسواق الأوروبية، من خلال مكاتب تمثيل الوكالة.

السعودية

وستساعد المبادرة الشركات الناشئة في الإمارات على التوسع في السعودية من خلال حزم مخفضة لدخول سوق المملكة بموجب الاتفاقية التي جرى توقيعها مع شركة «AstroLabs».

برامج مجانية بالكامل

أكدت وزارة الاقتصاد أن جميع البرامج المتاحة بموجب الاتفاقيات الموقعة مجانية بالكامل، كما يمكن للشركات الناشئة الاستفادة من أكثر من برنامج شريطة أن تجتاز معايير البرامج الراغبة في الالتحاق بها. وأطلقت الوزارة في 10 نوفمبر عام 2021، المرحلة الأولى من مشروع «موطن ريادة الأعمال» الذي يعد بوابة وطنية شاملة، تستهدف إحداث نقلة نوعية في مناخ عمل الشركات الناشئة داخل الدولة.

ونجح «موطن ريادة الأعمال» خلال المرحلة الأولى في تقديم 20 مليون درهم لرواد الأعمال من قبل شركاء المشروع، وتوفير الدعم لنحو 1000 مشروع من أصل من 5 آلاف من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة تم تسجيلهم.

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