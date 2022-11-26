جولة تعريفية لجائزة الشارقة في المالية العامة بتونس

المصدر: (الشارقة - البيان)

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عقدت جائزة الشارقة في المالية العامة التي تنظمها دائرة المالية المركزية بالشارقة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، ندوة تعريفية وورشة تدريبية مصاحبة في تونس.

وجاءت الورشة بحضور د. ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، ووليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، عضو مجلس أمناء الجائزة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، وحسن باشا، مستشار الجائزة، على مدى يومين بفندق لايكو بتونس.

وقال وليد الصايغ: تشمل النسخة الثانية 17 فئة مؤسسية وفردية «8 فئات مؤسسية، و9 فردية»، مع توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات، فضلاً عن تطوير دليل الجائزة.

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