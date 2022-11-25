«أفيردا» تدرس بيع حصة أغلبية من أعمالها

المصدر: دبي - رويترز

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كشفت مصادر مطلعة أن شركة «أفيردا» التي تتخذ من دبي مقراً لها وتعد أحد أكبر شركات إدارة النفايات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتزم بيع حصة من أعمالها. وقالت المصادر إن الشركة تعمل مع بنك «موليس» لترتيب عملية البيع التي من المتوقع أن تكون حصة أغلبية.

تقدم «أفيردا» خدمات لعملاء القطاعين العام والخاص وتغطي نحو 12 مليوناً من السكان في ثمانية بلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتملك شركة «جروث جيت كابيتال» الاستثمارية حصة أقلية في «أفيردا» بعد أن استحوذت في 2008 على حصة 33.3 % من الشركة التي ينصب نشاطها الأساسي على تنظيف وجمع وإعادة تدوير النفايات.

وأجرت الشركة محادثات بخصوص اكتتاب عام عبر اندماج مع شركة «بتر وورلد أكويزيشن كورب» هذا العام، لكنها تخلت عن الفكرة في وقت لاحق. ثم درست طرحاً عاماً أولياً في الإمارات أو السعودية. كما بحثت الشركة عملية طرح عام أولي في عام 2019، إذ ذكرت المصادر حينئذ أن قيمة الشركة قد تصل إلى ما بين 600 و700 مليون دولار.

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