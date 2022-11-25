«اقتصادية أبوظبي» تتعاون مع «بروتو تايب» لدعم المخترعين

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرم مكتب أبوظبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «بروتوتايب انتر أكتيف Prototype Interactive»، المتخصصة في التحول الرقمي، لدعم المخترعين في تحويل أفكارهم إلى ابتكارات وتطبيقات رقمية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية الذكية والمستدامة.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيتاح للمخترعين الاستفادة من تسهيلات ومرافق وورش العمل التي تنظمها «بروتوتايب» لاكتساب المعرفة والخبرة وتلقي التدريب المهني والمساعدة في تصميم وبناء وتطوير تطبيقات رقمية وإلكترونية.

كذلك، يمكن للمخترعين، المدعومين من برنامج تكامل الذي أطلقته اقتصادية أبوظبي لدعم المخترعين، استخدام التقنيات والحلول التكنولوجية في مرافق شركة بروتوتايب لتطوير أفكارهم، والاستفادة من استشارات الخبراء العاملين في الشركة والمناهج المتبعة لتقييم الاستراتيجيات الرقمية، والمشاركة في ورش العمل التي تنظمها الشركة فيما يتعلق بتطوير النماذج الخاصة بالتحول الرقمي.

وقالت هالة العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية إن توقيع المذكرة يتوافق مع منظومة أبوظبي تبتكر، التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية في مايو الماضي، والتي تضع المواهب والمعرفة والمساحات والأماكن ضمن المحاور الأساسية لتطوير وتحسين بيئة الابتكار.

وتتواصل مساعينا للعمل مع الشركاء المناسبين لتطوير قدرات المخترعين والمبتكرين وضمان توفير بيئة ملائمة، بما يشمل الأماكن والمعدات اللازمة لتطوير الابتكارات والمخترعات. وتساهم مذكرة التفاهم في تعزيز دور برنامج تكامل في دعم المخترعين وتطوير ثقافة الابتكار.

ومنذ إطلاقه في 2011، يشهد برنامج تكامل زيادة في عدد المخترعين المشاركين، فضلاً عن عدد براءات الاختراع ومنذ تأسيس البرنامج إلى نهاية أكتوبر 2022، جرى تقييم 1013 طلب دعم براءة اختراع.

وتمت الموافقة على دعم 377 طلباً مستوفياً لشروط تسجيل براءة اختراع. ويعمل برنامج تكامل على نشر المعرفة عن مختلف الجوانب الخاصة بالابتكار بما في ذلك المسائل القانونية لحماية حقوق المخترعين والملكية الفكرية، وأفضل السبل لتعزيز القيمة التجارية للمخترعات.

وقال إلكسندر راوسير، الرئيس التنفيذي «بروتوتايب انترأكتيف» إن الشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، تسهم في إتاحة الفرصة للمشاركين في برنامج تكامل للاستفادة من التسهيلات التي نوفرها من أجل تطوير أفكارهم ومخترعاتهم.

وتم استخدام طرقنا المتبعة من قبل عدد كبير من المؤسسات والشركات الناشئة لتطوير وإطلاق برامج التحول الرقمي الفعالة، وهو ما يتماشى مع رؤية اقتصادية أبوظبي والمشاركين في برنامج تكامل، ونتطلع لمشاركة خبراتنا في التجارب الرقمية لدعم المشاريع الجديدة والمساهمة في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع تجارية ناجحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز