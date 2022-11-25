مباحثات هندية إماراتية لبحث التبادل التجاري بالروبية والدرهم

المصدر: نيودلهي - رويترز

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قال سنجاي سودهير، سفير الهند لدى الإمارات، إن البنكين المركزيين في البلدين يتناقشان في شأن آلية محتملة للتبادل التجاري بالعملتين المحليتين. وأضاف للصحفيين في نيودلهي إن التجارة بالروبية والدرهم ستساعد على تقليل تكاليف الصفقات، في وقت يتطلع فيه البلدان لتعزيز التجارة بموجب اتفاق للتجارة الحرة.

ووقعت الهند هذا العام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات لمساعدة المصدرين الهنود على الاستفادة من الإمارات، التي تمثل مركزاً تجارياً، لتعزيز إمكان الوصول إلى الأسواق في أفريقيا وأوروبا.

ومن المتوقع أن تحقق اتفاقية الشراكة فوائد اقتصادية كبيرة للدولتين بخفض الرسوم الجمركية أو إلغائها وتحسين الوصول إلى الأسواق، وإتاحة الفرص في قطاعات حيوية مثل الطيران والبيئة والضيافة والخدمات اللوجستية والاستثمار والبناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة الرقمية.

كما ستعود الاتفاقية بفوائد كبيرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص في كل من الإمارات والهند وسيصبح من الأسهل لتلك الشركات التوسع في أعمالها عالمياً مع تعزيز الوصول إلى التمويل وشبكات العملاء الجدد وفتح مجالات جديدة للتعاون مع شركاء في الدولتين أو خارجهما.

وسجلت التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والهند نحو 45 مليار دولار في نهاية 2021، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 60% مقارنة بعام 2020، ونمواً بنسبة 8% مقارنة بعام 2019، كما تعد الهند أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات من ناحية الصادرات غير النفطية بما يعادل 14% من مجمل صادرات الدولة إلى العالم.

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