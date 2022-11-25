الدولار يتجه لتكبد خسارة أسبوعية

المصدر: لندن - رويترز

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حوم الدولار قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في طريقه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، مع انشغال المستثمرين بترقب التراجع المحتمل لمجلس الاحتياطي الاتحادي عن التشديد النقدي في ديسمبر. وارتفع اليورو بعد أن توقع استطلاع معهد «جي.إف.كيه» استقرار ثقة المستهلكين الألمان الشهر المقبل بدعم من إجراءات الطاقة.

وكان الدولار يكافح لتحقيق مكاسب بعد التداول الضعيف بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة. فيما كان الجنيه الإسترليني الحساس للمخاطر بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل العملة الأمريكية.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني: نشهد لليوم الثالث على التوالي معنويات المخاطرة الإيجابية. أعتقد أن هذا يبقي الدولار متراجعاً إلى حد كبير في جميع المجالات.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نوفمبر، والذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن غالبية كبيرة من صانعي السياسة اتفقوا على أنه سيكون من المناسب إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة قريباً.

واستقر مؤشر الدولار عند 105.8، بانخفاض 0.05 % مقابل سلة العملات الرئيسية. وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.0420 دولار، في طريقه نحو أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.0481 دولار والذي سجله الأسبوع الماضي. فيما ظل الين الياباني بدون تغير يذكر عند 138.63 للدولاراً.

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