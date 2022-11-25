172 مليون دولار صافي أصول الإمارات دبي الوطني ريت

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني «ريت»، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول عن ارتفاع صافي قيمة أصولها في ظل تحسن مستمر ليصل إلى 172 مليون دولار (0.69 دولار أمريكي للسهم) في 30 سبتمبر 2022 مقابل 166 مليون دولار و164 مليوناً في الربعين السابقين من العام الماضي حتى 30 سبتمبر 2021.

وارتفعت قيمة المحفظة العقارية للشركة بمقدار 4.7 ملايين دولار مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 362 مليون دولار، مدفوعة بالتحسن على مستوى المحفظة في معدلات الإشغال التي وصلت إلى 84% مقارنة بـ75% في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل الزخم المستمر في نشاط التأجير الذي يأتي بالتزامن مع النمو القوي الذي يشهده سوق العقارات.

وبفضل الانتعاش الحاصل في إيجارات المكاتب، حقق برج الثريا 1، أحد الأصول الرئيسة لشركة الإمارات دبي الوطني «ريت» في مدينة دبي للإعلام معدل إشغال بنسبة 50٪، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديد الرئيسة في مارس 2022. وحقق برج ضمان، ثالث أكبر الأصول التابعة لـ«ريت» من ناحية القيمة في مركز دبي المالي العالمي، نسبة إشغال بلغت 80%، ما يمثل علامة فارقة أخرى أعلى نسبة إشغال حققتها هذه الأصول منذ الاستحواذ عليها في 2015.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: تحقيق أداء قوي لمحفظتنا العقارية للنصف الأول من العام، جاء مكملاً للمسار الإيجابي الذي بدأ في الربع الأول. وبالنسبة لسوق العقارات المزدهر في دبي، سنحافظ على استراتيجية حذرة لإدارة الأخطار ونهج حكيم لإدارة رأس المال لضمان استمرارنا في تقديم عوائد موثوق بها لمساهمينا، وخصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة التي ستكون داعماً إيجابياً لأداء أعمالنا في الأرباع المقبلة. وكما ذكرنا سابقاً، سننظر أيضاً في أي فرص خروج قيّمة لضمان التخصيص الأمثل للعقارات في محفظتنا.

وتم تسجيل مجمل دخل إيجاري قوي بلغ 15 مليون دولار، بزيادة 0.7% على الفترة نفسها من العام الماضي، مع تحسن الإشغال رغم انخفاض الإيجار للمسكن الطلابي «يونينست» نظراً لتبعات فترة الجائحة العالمية. وبلغ المتوسط المرجح لمدة الإيجار غير المنتهية 4.13 سنوات للمحفظة، في حين لا تزال نسبة القرض إلى القيمة مستقرة عند 54%.

أرباح مؤقتة

أوصى فريق مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مؤقتة قدرها 4.5 ملايين دولار أو 0.018 دولار للسهم، بما يتماشى مع النصف الأول من العام الماضي ويتم الحصول عليه من صافي الأرباح، وإيرادات الإيجار. وسيتم تداول الأسهم من دون أرباح في 6 ديسمبر 2022 مع تحديد تاريخ الدفع في 21 ديسمبر 2022.

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