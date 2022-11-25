عمومية «ديوا» تبحث دفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة بـ 2.03 مليار درهم

المصدر: وام

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، المدرجة في سوق دبي المالي، أن اجتماع الجمعية العمومية الثاني للشركة سيعقد حضورياً وافتراضياً يوم الاثنين، 12 ديسمبر 2022.

وأشارت إلى أنه سيتم التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بشأن دفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة لحملة أسهم الهيئة بقيمة 2.03 مليار درهم.

ولفتت الهيئة إلى أنه في حالة الموافقة، سيحق للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 الحصول على توزيعات الأرباح، وسيحصل المساهمون على الأرباح بعد ذلك بوقت قصير.

وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الشركة ستدفع توزيعات أرباح إجمالية لمساهميها بقيمة 8.23 مليار درهم عن العام 2022، حيث دفعت الهيئة بتاريخ 26 أكتوبر توزيعات أرباح للمساهمين عن النصف الأول من العام 2022 بقيمة 3.1 مليار درهم، وتعتزم دفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة لمساهميها بقيمة 2.03 مليار درهم (4.06 فلس لكل سهم) في ديسمبر 2022. كما ستدفع الهيئة 3.1 مليار درهم توزيعات أرباح للمساهمين عن النصف الثاني من 2022 في شهر أبريل 2023.

وسيتم إرسال تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية الثاني للمساهمين عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في الشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين فيها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% من رأس مال الشركة المصدر، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونياً.

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