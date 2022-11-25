تشيك أوت. كوم: الاقتصاد الرقمي في المنطقة يتطور أسرع من أي وقت مضى

المصدر: دبي- البيان

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أصدرت شركة تشيك أوت.كوم Checkout.com، مزود حلول الدفع، الإصدار الثاني من تقرير «التحول الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022»، والذي يتبع الإصدار الأول، الذي أُطلق في أوائل أكتوبر الماضي، وتضمن رؤى 15000 مستهلك في المنطقة.

وتضمن الإصدار الثاني من التقرير، أفكار رواد السوق الإقليميين، ممن هم في طليعة الاقتصاد الرقمي سريع النمو، وأكد أن الاقتصاد الرقمي في المنطقة، يتطور أسرع من أي وقت مضى. وقال ريمو جيوفاني أبونداندولو نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى Checkout.com: من خلال عملنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال السنوات العشر الماضية، تعلمنا أنه لا يمكن الاستهانة بالكم الهائل من الإمكانات وروح القيادة، والديناميكية التي تتمتع بها هذه المنطقة الغنية والمتنوعة وسريعة التغيّر.

- قطاع التجزئة: تُشير البيانات الواردة في التقرير، أن 91 ٪ من المستهلكين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد اشتروا المنتجات عبر الإنترنت العام الماضي، وأن الأزياء والملابس شكّلت 46 ٪ من مجموع عمليات الشراء عبر الإنترنت في المنطقة. إلى ذلك يشتري 1 من كل 5 مستهلكين في المنطقة، منتجات التجزئة عبر الإنترنت بشكل متكرر، أكثر من العام الماضي، حيث يتسوّق 33 ٪ منهم الأزياء والملابس بشكل متكرر عبر الإنترنت.

- المأكولات والمشروبات: تُظهر بيانات Checkout.com، أنه في 2022، طلب المستهلكون في المنطقة وجباتهم عبر الإنترنت بشكل متكرر أكثر من أي وقت مضى، حيث اشترى أكثر من نصف (53 %) المستهلكين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الطعام عبر الإنترنت العام الماضي، وكان 42 % من المستهلكين في المنطقة، قد أفادو بأنهم يشترون الطعام عبر الإنترنت بشكل متكرر هذا العام، أكثر من عام 2021.

- السفر والترفيه: تسوّق 20 % من المستهلكين في المنطقة خدمات ترفيهية عبر الإنترنت العام الماضي، وأفاد 14 % عن شراء هذه الخدمات بشكل متكرر الآن، أكثر من عام 2021. وتسوق 32 % منهم لشراء خدمات السفر عبر الإنترنت العام الماضي، وأبلغ 21 % من المستهلكين، عن شراء هذه الخدمات بشكل متكرر الآن، أكثر من 2021.

- تكنولوجيا مالية: وأفاد 82 % من المستهلكين في المنطقة باستخدامهم شكلاً من أشكال تطبيقات التكنولوجيا المالية عام 2022، وهو ارتفاع من 76 % في 2021. ومن الأمثلة الرائدة التي تدعم الابتكار حل معاملات تمويل الحساب من فيزا AFTs، والذي يسحب الأموال من الحساب لاستخدامها على بطاقة مسبقة الدفع، أو تعبئة المحفظة الرقمية، أو تمويل تحويل الأموال من شخص إلى شخص (P2P).

واستخدم نصف المستهلكين في أسواق الإمارات والسعودية، خيار «اشترِ الآن، وادفع لاحقاً» هذا العام، وأشار ما يصل إلى 67 % في جميع أنحاء المنطقة، إلى أنهم قد يستخدمونه العام المقبل. وفي ما يخصّ العملات المشفّرة، فقد أظهرت نتائج التقرير، رغبة 55 % ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً في الإمارات والسعودية، في الدفع مقابل السلع والخدمات، باستخدام العملات المشفرة أو المستقرة، في الـ 12 شهراً المقبلة.

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